Alacsony vízállás 40 perce

Az elmúlt évek furcsa nyomait is magán viseli a Tiszából Szolnoknál kiemelkedett homokpad

Továbbra is alacsony a Tisza vízszintje, emiatt egyre több, eddig rejtett titok bukkan elő a felszínre Szolnoknál. Még mindig látható például az a látványos homokpad a belvárosi híd lábánál, amely az elmúlt napokban szinte félszigetként ölelte körbe az egyik hídpillért, s melyet a járókelők is jól megfigyelhetnek. Szabad szemmel két éve láthattuk utoljára, fotónkon az is látható, hogy néz ki most.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

A napokban, a szolnoki belvárosi híd Szandaszőlős felőli oldalán álló pillér mellett bukkant elő a vízből a látványos homokpad, a Tisza jelenleg is tapasztalható alacsony vízállása miatt. A látványos homokpad a napokban bukkant elő a belvárosi híd lábánál a Tisza alacsony vízállása miatt.

Fotó: Nagy Balázs Addig láthaó a homokpad, míg nem emelkedik jelentősen a vízszint – A hétfő déli vízállás Szolnokon mínusz 275 cm, a Tisza szolnoki szelvényében eddig mért legalacsonyabb vízállás egyébként mínusz 291 centiméter volt, melyet 2022 augusztus 7-én észleltek – tájékoztatott Laczi Zoltán, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság sajtóreferense. Hozzátette, a hídpillérnél a folyó által lerakott hordalékpad addig látható majd, amíg a vízszint ilyen alacsony, amint emelkedik a vízállás, ismét elborítja majd a víz. – A Tisza folyó vízgyűjtőire nem esett csapadék az elmúlt 4 nap során. Szolnokon a következő 3 napban nem várható számottevő vízszintemelkedés, de a Kiskörei vízlépcső üzeme befolyásolja a szolnoki vízállást is – hangsúlyozta a sajtóreferens.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!