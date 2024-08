A vármegyei levéltár kincse egy hatalmas, 1770-ben kiadott nürnbergi földrajzi atlasz. A szakirodalomban Homann atlasz néven ismert könyvritkaság 1964-ban Kenderesről került a gyűjteménybe, miután a háború után egy helybéli lakos kötésétől megfosztva a szemétben találta. Értékét ismerve vitte a községházára, és a feltehetően Horthy Miklós kastélyából származó kötetet ma már gondosan restaurálva őrzik Szolnokon.

Horthy Miklós várbeli dolgozószobájában

Forrás: Internet

Horthy Miklósról ellenfelei szívesen terjesztették, hogy nem volt olvasott ember. A háború után egyenesen arról regéltek, hogy az újságokon, meg néhány szakkönyvön kívül kerülte a betűt, de még azt is felrótták neki, hogy nem beszéli helyesen az anyanyelvét.

Egyszóval egy kevéssé művelt katonaember képét festették róla.

A valóság más volt, még ha tudjuk, hogy az elvont gondolatok boncolgatása helyett valóban jobban lekötötték a gyakorlati kérdések. Már születésétől kezdve jelentős könyvtár vette körül, amit a rendelkezésre álló adatok szerint ő maga is értékes művekkel gyarapított.

Egy szolnoki gyűjtő saját elmondása szerint több, a kormányzó, illetve Horthy Paula nevét őrző ex librissel, tulajdonosi névjeggyel is találkozott már, de magam is láttam néhány kötetet, köztük egy színvonalas történeti munkát a kormányzó tulajdonosi bejegyzésével.

Az elpusztult Horthy könyvtár túlélője a Homann atlasz

Mivel tengerészként időnként diplomáciai feladatokat is ellátott, például egy nehéz időszakban, Konstantinápolyban, sokrétű nyelvtudása mellett ehhez mindenképpen kellő műveltséggel kellett rendelkeznie. Az őt személyesen ismerő Petneházy Zalán folyamőr törzskapitány elmondása szerint jelmondata is egy római költő, Horatius verssora volt: „Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.” Szabadon:

Nem a lelke, csak az ege változik annak, aki a tengereket járja.

Kissé szokatlan magyar kiejtésének pedig nem tudatlanság, hanem egy fiatalkori sérülés volt az oka, amikor vitorlakezelés közben a Saida nevű korvetten az árbocról a fedélzetre zuhanva eltörte az állkapcsát.

Horthy Miklós könyvtárának tulajdonosi könyvjegye, ex librise

Forrás: A szerző felvétele

Nos, Horthy Miklós fentebb említett könyvtárának úgy nyoma veszett az idők során, hogy csak néhány kósza kötet ad hírt róla. A vármegyei levéltár több, a gyűjtemény sorsával foglalkozó iratot őriz, de annyira ellentmondásosak, hogy nem visznek közelebb a történet teljes megfejtéséhez.

A kastélyt a háború végén kifosztották, például a kormányzó egyik rendjelét egy katolikus pap találta meg Kenderesen a sárba taposva.

Egy másik rendjel darabja pedig csak évtizedek múlva bukkant fel újra, ugyanakkor a spontán fosztogatás mellett a háborút követő új hatalom is hadat üzent a kastély könyv és iratállományának.