Azt mondják, hogy a hőség vízparton elviselhető igazán. Igen ám, de amikor a hőmérő higanyszála már a negyven Celsius fok felé közelít, akkor talán egyáltalán nem érdemes a tűző napon tölteni az időt.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

– Amennyire lehetséges nemcsak, hogy napon ne tartózkodjunk, de még árnyékban is nagy forróság lehet, azt is kerüljük. A szórt sugárzás is veszélyes lehet.

Ha mégis ki kell menni a szabadba, akkor fejünket védjük fejfedővel, viseljünk könnyű ruházatot

– tanácsolta dr. Hoksári László szolnoki háziorvos.

Délelőtt 11 és délután 15 óra között az UV sugárzás károsító hatásai miatt nem javasolt napon tartózkodni, de a hőség szinte egészen éjszakáig kitart.

– A gyógyszereket ilyenkor is rendszeresen kell szedni! – hívta fel a figyelmet az orvos.

Hozzátette:

az idősebbek és krónikus betegségben szenvedők lehetőleg ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, mert igénybe veszi a szervezetet.

– Fel kell készülni a változó tünetekre, ilyenek például a fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szívtáji szorító érzés és ha ezek egy bizonyos mértéket meghaladnak feltétlenül keressék fel a háziorvosukat! – ajánlotta.

Aki teheti, válasszon klimatizált helyiséget napközben, illetve nem szabad elfelejtkezni a megfelelő mennyiségű folyadék-fogyasztásról sem, hiszen ilyenkor a párolgás is nagyobb.

– A szervezetünk egy bizonyos mértékig tud alkalmazkodni a magasabb hőmérséklethez, viszont semmiképp nem ajánlatos 18 fokra lehűteni egy helyiséget. A kintinél 6-10 fokkal alacsonyabb hőmérsékletre állítva a berendezést, kényelmes lehet – magyarázta.

Arról is beszélt, hogy ne tartózkodjunk közvetlenül a hűvösebb légáramlatban, mert meghűléses panaszokat, akár tüdőgyulladást is okozhat, sőt a nem kellő karbantartás fertőzések forrása lehet.