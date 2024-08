– Például kamerákkal. Ezek nagy segítséget nyújtanak, hiszen a felvételeket a rendőrség a nyomozások folyamán fel tudja használni. A MÁV-START 169 – kép és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas – testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára. A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és ezek mellett folyamatosan szerelik fel a fedélzeti kamerákkal a MÁV-START további szerelvényeit is. A Volánbusz járműveinek nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. A járműveken kívül pedig az állomásokon is kamerarendszer figyeli a közbiztonságot – részletezték a társaság kommunikációs szakemberei.

A kamerák beszerzése, felszerelése (ideértve a testkamerákat is) ráadásul nemcsak a kollégák, de a szabályokat betartó utasok biztonságát is szolgálják.

– Visszatartó erővel rendelkeznek, illetve segítik az ilyen esetek tisztázását, utólagos bizonyítását, ezért az ilyen és ehhez hasonló biztonsági eszközök beszerzését – a források függvényévében – a jövőben is folytatni kívánjuk – emelték ki.