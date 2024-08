– Kisújszállás a Nagykunság kulturális fővárosa, ön pedig Nagykunságért díjas. Mit jelent ez a cím és ez a díj?

– Több mint negyvenéves közszolgálatomat ismerték el ezekkel a díjakkal, a szívemhez a helyi közösség díja áll a legközelebb. Nagy megtiszteltetés a díszpolgári cím azért is, mert olyan kiváló emberek közé kerültem be, mint Móricz Zsigmond, Kiss Tamás, Gaál Kálmán és Csukás István.

Kecze István a most kapott díjaival. Kisújszállás leköszönő polgármestere úgy szeretné képviselni a várost és a Nagykunságot októbertől a vármegyei önkormányzatban, hogy annak kézzelfogható eredményei legyenek

Fotó: Daróczi Erzsébet

Nagyon különleges és egyedi összefonódás van a címek között, de a mögöttük lévő feladatok, események, rendezvények mögött is. A Nagykun Hagyományőrző Társulás tizenkét nagykun település önkormányzatából állva foglalkozik a hagyományőrzéssel, a helyi civil szervezetekkel. Az NHT elnökeként 2006-ban kapcsolódtam be a munkába, elköteleződve Kisújszállás és a Nagykunság irányába. A városban sok olyan kulturális, művészeti és sportrendezvényt bonyolítottunk le, melyek egyre közelebb hozták a címet, amihez az is kellett, hogy 2015 szep­temberében átadjuk a régi Vigadó és színház épületét gyönyörűen megújulva. Minden ilyen esemény megerősítette bennünk, jó úton haladunk, fontos ennek a területnek is az ápolása, leginkább azért, mert ez az önkormányzat számára önként vállalt feladat. A Nagykunságért a nagykun települések polgármestereivel dolgoztam együtt, ők döntöttek a díj odaítéléséről, ami óriási megtiszteltetés. Külön köszönet Karcag Város Önkormányzatának, hogy ott vehettem át a rangos díjat.

– A milliárdos fejlesztések közül mire a legbüszkébb?

– Nagyon érdekes lesz a válaszom. 2006-ban, amikor először kezdtük ezzel a csapattal a város vezetését, harminckét oldalas programot állítottunk össze. Ezeknek a programelemeknek minden területen a többszörösét sikerült megvalósítani az uniós, az országos és megyei források segítségével. Egyetlen fejlesztés maradt ki, mégis erre vagyok a legbüszkébb, mert a sportcsarnok és uszoda építése kapcsán a kormány részéről döntés született, hogy állami beruházásként fog megépülni, csak a beruházási stop miatt nem sikerült még megvalósítani. A beruházást előkészítettük, engedélyes és kiviteli tervekkel, valamint hatásos látványtervekkel rendelkezünk. Ha megszűnnek a korlátozások, a kormány biztosítani fogja a forrást, és végre lehet Kisújszállásnak is gyönyörű sportcsarnoka és uszodája.

– Hogyan készült a nyugdíjas évekre?