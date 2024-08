Mint arról korábban hírt adtunk, kedd délután Karcagon tűz ütött ki egy József nádor úti, elektronikai hulladék feldolgozásával foglalkozó cég telephelyén. A lángok az udvaron keletkezett hulladékból indultak ki és innen terjedtek át egy 1.500 négyzetméteres készáruraktárra, egy ugyanekkora alapterületű nyitott színre, egy üzemcsarnok 300 négyzetméteres helyiségére, illetve 150 négyzetméteren a tetőszerkezetre is.

Feketén égett a karcagi szeméttelep

Fotó: Szabó Zsolt Szabolcs

– Az eset idején negyvenöt munkás volt az épületben, ők időben ki tudtak jönni. A karcagi, szolnoki, tiszafüredi, mezőtúri, püspökladányi, hajdúszoboszlói, berettyóújfalui, szeghalmi, mezőberényi, szarvasi, mezőkövesdi, békéscsabai, debreceni és tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt több oldalról, összesen tizenkét víz- és habsugár használatával avatkoztak be, illetve védték az üzemcsarnok gépészeti berendezéseit. A helyszínen dolgozott a katasztrófavédelmi mobil labor is. Mindeközben egy erőgép folyamatosan átforgatta az udvaron felhalmozott hulladékhalmokat. A munkálatok szerda délelőtt is tartanak – tájékoztatta hírportálunkat Németh Ádám tűzoltó főhadnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Mint a helyszínen szerda délelőtt 11-kor készült fotóinkon is látszik, a tűzoltók folyamatosan dolgoznak.

Udvaráról nézte végig, ahogy kigyulladt az üzem

– Az udvaron dolgoztam, amikor Marika, a feleségem szólt, hogy nézzem meg mekkora nagy füst van. Kimentem a ház elé, abban a pillanatban észrevettem, hogy ez az E-hull-tól jön, annál is inkább, mert három-négy évvel ezelőtt pontosan ott voltam a cég irodaépületében, amikor ugyanilyen tűzeset történt. Kimentem megnézni, hogy most mi történhetett – mondja Kurucz István, egy karcagi lakos, aki udvaráról nézte végig a tűzesetet.

– Megkérdeztem a tűzoltókat, hogy személyi sérülés van-e, közölték, hogy nincs.

Ahogy láttuk, egyre több tűzoltó érkezett és folyamatosan küzdöttek a lángokkal.

– Még este fél tízkor messziről lehetett látni a füstöt, de lángot már nem. Láttam, hogy még most is dolgoznak a tűzoltók a területen – fogalmazott Kurucz István, aki pár éve maga is élt már át a telephely udvarán tűzesetet.