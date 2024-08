– Ön szerint miért támogatták rendre?

– A lényeg talán az, hogy egy vezető tisztelje a másikat. Tisztelje a gyerekeket, a kollégákat, az embereket. Ha tisztelettel vagyunk az emberek iránt, akkor bennünket is tisztelnek. A másik a hitelesség. Ha valaki hiteles, akkor elfogadják. A hamisságot hamar átlátják az emberek. Fontos a munka iránti alázat is, és hogy világos céljaink legyenek. A megvalósításhoz pedig szükséges egy jó csapat. Utóbbi kapcsán szerencsés voltam. Remek jegyzővel dolgoztam, a képviselő-testület összetétele is alig változott 18 év alatt.

– Milyen mérleget vonna polgármesteri munkásságából?

– Sokkal többet meg tudtam valósítani annál, mint amit reméltem, kicsit erőn felül is teljesítettem. A legnagyobb eredménynek az önkormányzat anyagi helyzetének a stabilizálását tartom. Hitelünk nincs, biztonságos a működésünk. Közel 3,6 milliárd forint fejlesztés jött a településre 2006 óta, minden közintézményünket felújítottuk, jelenleg is zajlik a művelődési ház és az iskola tornatermének felújítása. Másfél milliárd forintos szennyvízberuházást hajtottunk végre úgy, hogy a lakosoknak egy forintjukba sem került. Közel száz százalékban burkoltak a község útjai, és a település környéki utak is megújultak. Mondhatnánk: minden jó út Tiszaszentimrére vezet. Emellett elismertek foglalkoztatási programjaink: paprikaüzem épült, foglalkozunk sertés és tyúktartással, tésztaüzemünk van. E téren önellátóak vagyunk.

– Az idei önkormányzati választáson viszont már nem indult el. Mivel foglalkozik októbertől, miután átadja a községháza kulcsát?

– Főállású nagymama leszek. Szüksége lesz rám az unokáknak, a családnak, így október 1-jétől már csak a családomnak és magamnak törekszem majd megfelelni. Abban viszont nagyon igyekszem majd!