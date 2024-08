A Debreceni Egyetem Szolnok Campuson tanuló nappali tagozatos hallgatói részére egy 66 fős kollégiumot üzemeltet.

A tiszaligeti kollégium csupán pár percre van a Campustól

Fotó: Mészáros János

– Az épület a campustól pár percre, a Tiszaliget sétány elején található.

Néhány éve még szállóként üzemelt, kiváló állapotú egységünk, ahol a hallgatók saját vizesblokkos, kétágyas szobákban kapnak elhelyezést.

A jogszabályban is előírt főzési, sütési, ételmelegítési, mosási, szárítási és minden egyéb kollégiumi szolgáltatás jó színvonalon, a kellő számban rendelkezésre áll – tájékoztatott a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpont.

A 2024/2025. tanévre szóló kollégiumi felvételi eljárás egyébként két szakaszban zajlik. A felsős – már egyetemista – hallgatók júniusban nyújtották be pályázataikat és ennek már a jogorvoslati része is lezárult. Az elsőéveseknek a kérelmeiket augusztus 14-ig kell benyújtaniuk.

Teltházra számítanak a szolnoki kollégiumban

– Az eddig jelentkezési adatok alapján úgy látjuk, hogy a kollégiumban a teltház az új tanév kezdetére biztosított lesz. A pótfelvételi eljárásban felvett, kollégiumi elhelyezés iránt érdeklődő hallgatókat is beszámítva egy rövid várólista kialakulása sem kizárt. A várólisták kapcsán az évek során kialakult tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a ténylegesen szeptember 9-én kezdődő szorgalmi időszak kezdetére lemondások, passziválás vagy egyéb okból üresedik annyi férőhely, hogy az így jelentkezettek döntő többsége vagy egésze is kollégiumba kerül. A pótfelvételi eljárásban felvettek is kapnak majd tájékoztatást a lehetőségeikről – fogalmaztak.

Nagy örömmel tapasztalják a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán, hogy a hallgatói létszám dinamikusan növekszik.

Ezért is születtek tervek az elmúlt néhány évben arra vonatkozóan, hogy a Campus B szárnyában korábban is kollégiumi célra használt helyiségcsoport felújításával a jelenleg rendelkezésre álló férőhely kapacitást megduplázzák.

A levelezős hallgatókra is gondolnak

A levelező tagozatos hallgatók elhelyezése kapcsán az a tapasztalat, hogy tényleges lakhatást viszonylag kevesen igényelnek a konzultációs napok idejére.