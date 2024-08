Olvasni jó, ez nem is kérdés. Egy jó könyv ellazít, megnyugtat, vagy pont éppen egy izgalmas utazásra visz és megannyi kalandot tartogat az olvasó számára. Ki erre esküszik, ki azt kedveli inkább, a lényeg, hogy kikapcsolódást nyújtson az embernek. Manapság talán kevesebb idő jut olvasásra, de érdemes azért minél gyakrabban könyvet venni a kezünkbe, mert az garantáltan jó hatással van az életünkre. Nyáron különösen felemelő kikapcsolódást ígérhet, ha egy könnyed olvasnivalóval heverünk le a kertben, a vízparton vagy éppen a hűvös szobában.

Könnyed olvasnivalókat pakolnak táskájukba a jászkunsági olvasók, tudtuk meg Vona-Gődér Krisztinától, a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársától.

Fotó: Nagy Balázs



Mit olvasnak nyáron a szolnoki és vármegyebeli olvasók?

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményben kerestünk a kérdésre választ.

– Mikor közeleg a nyár, és várhatóan és remélhetőleg kicsit több idő jut önmagunkra, akkor a legtöbb ember gondol a kikapcsolódáshoz szükséges olvasnivalók beszerzésére. Jelenleg zárva tart az intézményünk, de tapasztaltuk, hogy zárás előtt betáraztak nyári olvasmányokból az olvasóink. Ahogy el is mondták kölcsönzéskor: az utazós, üdülős, nyugodtabb napokon szeretnének olvasással is töltekezni – mondta el érdeklődésünkre Vona-Gődér Krisztina. Az intézmény kommunikációs és közönségkapcsolati referens szerint mindez már egészen a nyár elejétől érzékelhető a Verseghy Könyvtárban is, júniustól már érezhetően célirányosan válogatják össze a könyveket a pihenés időszakára.

Ilyenkor aztán nem egy vagy két könyvet kölcsönöznek ki a könyvtárból, hanem bizony tíz-tizenöt darab kötetet is kivisznek, hiszen végre jut idő jóízűen olvasni.

A tapasztalatunk az, hogy mindenképpen a könnyedebb, úgynevezett „strandkönyveket” viszik magukkal az emberek a víz mellé, a hegyekbe vagy bárhová az üdülésre – hangsúlyozta a kommunikációs referens.

A könnyed olvasnivalók mérete is számíthat

A műfajokról és témákról szót ejtve hozzátette: igen széles a paletta, hisz a romantikustól a krimin és a történelmi témájú regényeken keresztül az érdekesebb önéletrajzi könyveken át az életvezetési könyvekig minden jöhet, illetve mehet a strand és utazótáskába.

Ilyenkor persze nem mellékes a könyvek hossza és a megfelelő méret sem, különösen, ha valaki több kötetet szeretne megutaztatni.

– Jól kell választani, hogy minél több könnyed hangulatú olvasmányt be tudjanak passzírozni a naptej mellé a szabadságukat töltő olvasók – hívta fel néhány praktikus tanácsra figyelmet Vona-Gődér Krisztina.