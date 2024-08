A kezdet aggodalma ellenére jól működik a szervezett konyhai élelmiszerhulladék-gyűjtés országszerte és Szolnokon is. Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk: Szolnokon az elsők között vezették be ezt a szolgáltatást. – A kezdeményezés, mondhatjuk a csúcspontja a Mol és az NHSZ csoport a közös munkájának, együttműködésének – mondta el akkor Lits László, az NHSZ Zounok Zrt. ügyvezető igazgatója. Kiemelte: a konyhai hulladék gyűjtésével első körben húszezer embert érnek el, ami több mint 5400 családot jelent.

A konyhai hulladék gyűjtésére alkalmas tárolókat év elején osztották ki Szolnokon.

Fotó: Nagy Balazs

A szolnokiak példaértékűen gyűjtik a konyhai hulladékot

A társaság ügyvezetője a közelmúltban már arról számolt be, hogy jók a vármegyeszékhelyi tapasztalatok. – Tisztán gyűjtik a konyhai hulladékot a szolnokiak, jó hír, hogy nem tesznek a hulladék közé csomagolást – mondta el Lits László.

Hasonlóan pozitívan vélekedett Runtág Tivadar, a MOHU MOL Zrt. operatív igazgatója, aki nemrégiben tett látogatást Szolnokon a NHSZ csoportnál. Ahogy az igazgató érdeklődésünkre kiemelte: országos viszonylatban is példaértékű a szolnokiak szemlélete.

– A tizennégy kezdeti projekt (ennyi városban vezették be év elején a szolgáltatást) vegyes tapasztalatokat hozott. Korábban sok volt az aggodalom, hogy lötyögő, bűzös, gőzölgő hulladék keletkezik, ezzel szemben jól kezelhető, viszonylag száraz a hulladékfrakció, ami jól hasznosítható. Jó példáink vannak, Szolnok is az – hangsúlyozta Runtág Tivadar.

Ha bővül a rendszer, még többen jutnak majd konyhai hulladék gyűjtésére szolgáló tárolóedényhez Szolnokon.

Fotó: Nagy Balazs

Bővítik, lássuk hol is vezetik be újdonságként a rendszert

A MOHU MOL Zrt. operatív igazgatója rámutatott, hogy a céljuk kettős. Egyik, hogy a biohulladék megfelelően hasznosuljon, a másik pedig az, hogy ez a hulladék ne szennyezze el a többi hulladékot.

– Célkitűzésünk, hogy ez év végére megsokszorozzuk a települések számát, ahol működik a rendszer, majd jövőre kiterjesszük azt az egész országra – szólt a MOHU célkitűzéséről Runtág Tivadar.

Szolnokon is tervezik a bővítést. – Megvan a lehetőség, a háttér. A Szolnok Ispán körúton és a Tallin városrészben szeretnénk kiterjeszteni a rendszert, a kapacitás ki van építve, a szerződések rendelkezésre állnak. Egyeztetünk a közös képviselőkkel – fogalmazta meg a terveket Lits László.