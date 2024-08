Múlt pénteken történt az eset. A szobi család Békéscsabára igyekezett, a GPS egy rövidebb útvonal felajánlásával navigálta őket a településre, ahol az egyik kereszteződésnél nem kapták meg az elsőbbséget, ezért történt az ütközés. A kőröstetétleni baleset érintett családja úgy érezte, mindenképpen szeretne köszönetet mondani a településnek, hiszen a helyiek páratlan segítőkészségről tettek tanúbizonyságot. Az édesanya, Regina részletezte a történteket.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Azonnal cselekedtek a helyiek a köröstetétleni balesetnél

– A baleset pillanatában többen is voltak a közvetlen környezetünkben és mire én ki tudtam szállni a gépjárműből, három ember fülén is telefon volt, hogy jelentsék a balesetünket és hatósági segítséget kérjenek – kezdte az édesanya. Hozzátette, egy motoros fiatal férfi szintén megállt, jelezte, hogy látta az eseményeket és biztosított a férjet, hogy tanúként a helyszínen marad. A rendőrök percek alatt kiértek.

– A helyiek közül többen megszólítottak minket, hogy jól vagyunk-e. Egy kedves, Dani nevű kisfiú a barátjával odajött és igyekeztek elterelni a négy éves kisfiúnk figyelmét a sírásról. Ők meséltek arról is, hogy van a közelben egy autószerelő, aki biztosan segítene, valamint hogy a polgármesternél és családjánál a slusszkulcsot is megőriznék – folytatta a történetet. A kis Dani a bajbajutottakkal megosztotta azt a tudnivalót is, hogy a falu nagyon biztonságos és, hogy ő maga mindössze egyetlen bűnesetre emlékszik. Itt az emberek valóban figyelnek egymásra és szinte mindenkit ismernek.

Étellel is kínálták a bajbajutottakat

– Megnyugtató volt, hogy ha már baleset ért, egy ilyen kedves lakosságú településen rekedtünk. A játszótéren egy édesapa, aki hallotta telefonbeszélgetésem felajánlotta, hogy mivel szabad a délutánja, szívesen felvisz Budapestre. A legnagyobb meglepetést mégis az egyik hivatalban dolgozó hölgy okozta, aki három uzsonnás zacskóval és egy gyümölcslével szólított meg a játszótéren, hogy gondoskodjon az étkezésünkről – mondta Regina majd hozzátette, a hölgy Pásztor Roland polgármestertől értesült az esetről. Szívmelengető volt az a család számára, hogy ekkora figyelmet kaptak.