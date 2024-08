Egy lángoló családi házhoz riasztották a tűzoltókat Kőteleken néhány nappal ezelőtt. Ahogy akkor hírportálunkon is beszámoltunk: az Aradi úton található, mintegy hetvenöt négyzetméter alapterületű főépület tetőszerkezete és melléképületének tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A tüzet állítólag rövidzárlat okozta. A lakók időben el tudták hagyni az épületet, így személyi sérülés nem történt, de az ingatlan lakhatatlanná vált. Az ott élő család nyilvánvalóan nem maradhatott a leégett házban, szerencsére azonban van hol lakniuk. Összefogtak a kőteleki háztűz károsultjaiért.

Így égett... Sokan összefogtak és segítenek a kőteleki háztűz károsultjainak

Fotó: Kőtelek ÖTE

– Egy önkormányzati lakást bocsátottunk a rendelkezésükre, oda költözhetett be a hölgy, a fia és a hölgy párja. Segítséggel bútorokat és háztartási eszközöket is tudtunk nekik adni – mondta el érdeklődésünkre Lovász Tibor. A település polgármestere köszönetét fejezte ki a családsegítőknek és Karitász csoportnak, a berendezési tárgyak ugyanis általuk jutott a családhoz. – És sokat segítettek helyiek is, volt, aki ajánlott fel hiányzó eszközöket. A szállításban az önkormányzat munkatársai voltak segítségre – tette hozzá Lovász Tibor.

Anyagi terhet ró a családra a kőteleki háztűz

Hogy vissza tudnak-e majd költözni a leégett házba, mint megtudtuk, egy statikus véleményétől függ majd. Persze, amennyiben pozitív lesz a válasz, nagyon sok ráfordítást igényel majd az ingatlan.

– Anyagi támogatást is lehet adni a család részére. Van számlaszámuk, melyre köszönettel fogadják az adományokat, valamint az egyik helyi boltban kihelyezett dobozba is lehet dobni pénzt a megsegítésükre – számolt be a polgármester.