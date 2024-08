Eszükbe sem jutott a gyerekeknek, hogy telefonozzanak vagy tabletezzenek. A napokban, a szajoli közösségi házban megrendezett kreatív táborban sokkal érdekesebb dolgokkal foglalták le magukat a fiatalok.

A szajoli kreatív táborban saját maguk készítettek társasjátékot a gyerekek. Ki is próbálták azt.

Fotó: Szajoli Közösségi Ház

– A gyerekek megismerkedtek a papírmerítéssel, és számos kézműves technikát láthattak és próbálhattak ki a tábor idején – számoltak be a szervezők. Eszerint festéket kevertek természetes alapanyagokból, melyeket aztán fel is használtak társasjáték készítéséhez. Növényekkel pólókat is díszítettek. – David Attenborough mesekönyveivel kalandoztunk a természetben, jártunk egy képzeletbeli szigeten és közben sokat beszélgettünk, mindezt laptop, tablet, telefon és mindenféle elektronikai kütyü, okoseszköz nélkül. Mindezek mellett nagyon sokat játszottak a szabadban a gyerekek – hangsúlyozták és sorolták a különleges programokat.

A kreatív tábor rengeteg játékot is tartogatott a gyerekeknek a szabadban.

Fotó: Szajoli Közösségi Ház

A tábor programját egy helyi fiatal lány, Harcsa Réka állította össze a programot és mivel maga is igazán kreatív, művészetekben jártas, táborvezetőként is sikeresen megállta a helyét. A gyerekek egytől egyig élvezték a foglalkozásokat.