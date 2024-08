Gyerekeknek babakanállal mérik

Csapó Bernadett arról is beszélt, hogy a legkisebbekre szintén gondoltak.

– Van egy úgynevezett „babakanalunk”, ezzel két és fél dekás gömböket tudunk adni. Az utóbbi esztendőkben sok kisgyermeket is érintenek a különféle érzékenységek. Azért, hogy ők is több ízt kóstolhassanak, kitaláltuk ezt az adagot, így kettő, háromféle finomságot is megízlelhetnek. Viszont nem kell „küzdeniük” az öt dekás adagokkal. Természetesen ezt fele áron kínáljuk, háromszáz forintért – részletezte az üzletvezető.

Tapasztalatai szerint, bár időnként próbálkoznak különlegesebb ízekkel, vendégeik biztosra mennek és a klasszikus változatokat preferálják.

– Általában tízféle ízt tartunk. Mivel nagyon sok gyermek jár hozzánk, a hagyományos ízek jobban fogynak, így a málna, a csoki, a vanília és az eper a sláger. Volt már tökmagos sorbet és csipkebogyó is, de ezek kevésbé voltak szimpatikusak – sorolta Csapó Bernadett.

Nemcsak az íz és az ár számít

Olykor a fagyiválasztó szempontokat a különböző érzékenységek is befolyásolják, így például a szolnoki Nagy Évánál, aki hat éve küzd laktózérzékenységgel, ezért korlátozottak a lehetőségei, mert bár egyre több fagyizóban lehet kapni mindenmentes, vagy vegán fagylaltot, mégis akadnak olyan cukrászdák, ahol még nem árulnak ilyen hűsítő nyalánkságot.

– Általában nyáron, a nagy melegben szoktam fagylaltot enni, bár a fagyi árak Szolnokon is már egyre drágábbak, így különösen megválogatom, hogy honnan vásárlok – nyilatkozta Éva.

– Leginkább mindenmentes és vegán nyalnivaló finomságokat fogyasztok. A víz alapú ízesített jégkrémeket nem szeretem. A mindenmentes fagyikból az egzotikus gyümölcsízeket kedvelem, a vegánokból viszont még csak a kókusztej alapú vanília ízű fagylaltot kóstoltam. A különleges fagyi ízek miatt nem szoktam utazni, számomra a szolnoki fagylaltozók is kínálnak elegendő választékot – vélekedett.

Különleges fagyik terítéken. Színes és ízletes hűsítő finomságok csalogatnak ilyenkor nyáron...

Fotó: Nagy Balázs/illusztráció

Van, aki rendszeresen készít házi fagyit

Csavaros vagy gombócos? Esetleg jégkrém, netán házilag készített házi finomság? A szolnoki Telek Krisztina és családja ilyen tekintetben, szó szerint mindenevő, de azért nekik is van kedvencük.