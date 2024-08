Az elmúlt év augusztusának közepén Szalay Ferenc polgármester a hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy a Szolnokon települt Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár forgószárnyasai a flotta és személyzete szolgálati leterheltsége, valamint egyéb feladatai miatt nem tudják vállalni a Tisza felett augusztus 20-án megszokott légi parádén való részvételt. A szolnoki helikopterek ugyanekkor részt vettek a fővárosi, Duna feletti, szintén tradicionális ünnepségen. A városvezető a tavalyi bejegyzésében azzal zárta sorait: „...remélem, 2024-ben újra láthatjuk majd a Tisza fölött szállni a vasmadarakat!”.

A Szent István-napi légi bemutató 2021-ben, a fotón Mi-24 típusú helikopter látható

Fotó: Kiss János / Forrás: MW Archív

Hivatalos honvédségi hírforrásokból úgy tudjuk, hogy augusztus 20-án a Jászkunság fővárosában 2024-ben sem lesz légi bemutató. A Szent István-napi ünnepi programok a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. szervezésében augusztus 17 és 20. között, színes, egész családot megmozgató, szórakoztató programokkal várják a látogatókat Szolnokon, a Tisza parkban és a Tisza-parton.

Augusztus 20-án egész nap kirakodó- és kézműves vásár lesz, valamint vendéglátó egységek biztosítják a finomabbnál finomabb ételeket és italokat. A hagyományos programelemekre is számíthatnak az érdeklődők, lesz kenyérszentelés és tűzijáték is. A látványos szolnoki légi bemutató azonban ebben az évben is elmarad.

A budapesti ellenben nem marad el. Az eddigi leglátványosabb augusztus 20-i ünnepségsorozat megrendezésére készül a kormány, amelynek része lesz a Duna feletti légi parádé is. A Szent István-napi fővárosi rendezvénysorozaton, a 20-ai keddi napon, a Kossuth téren rendezett tisztavatás után a Magyar Honvédség forgó- (szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár) és merev szárnyas (kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár) alakulatai légi parádét tartanak a Duna felett – számolt be a Combatant blog.

A budapesti légi parádét augusztus 20-án tervezetten 10 és 11 óra között tartják meg. Az eseményre egy gyakorló napot is beiktattak a helikoptereknek, ez augusztus 16-án, pénteken lesz, szintén 10 és 11 óra között, az időjárás függvényében.