Mik az első reakciók, amikor az érintettek megtudják a diagnózist?

– Először mindig nagy az ijedelem, amikor a diéta lényegét elmondom. Két csoportra lehet választani a reakciókat, attól függően, hogy a gyermek panaszmentes vagy panaszos. Utóbbi esetben a tapasztalataim szerint mindig komolyabban veszik a tanácsokat, hiszen szeretnék, hogy gyermekük, jól legyen.

A panaszmenteseket nehezebb érdekeltté tenni abban, hogy figyelmesek legyenek.

Dietetikussal, pszichológussal nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy komplett edukációban részesítsük a családokat, hogy belássák, mennyire fontos a diéta.

Korábban a lisztérzékenyek számát a lakosok egy százalékaként becsülték. Hogyan alakul most ez a szám?

Magyarországon a népesség 2 százalékát érinti ez a betegség. Azt gondolom, hogy eddig is megvoltak ezek a betegek, manapság jobban megtaláljuk őket.

Fontosnak tartom a panaszmentes 6 évesek óvodai szűrését.

2005-ben elsőként Szolnokon valósult meg prof. dr. Korponay-Szabó Ilma, Dr. Szabados Katalin, valamint a Cödimed Kft. segítségével. Nagy örömömre azóta is rendszeresen megrendezik Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében és más térségekben is. A felnőttek kezelése során is gyakrabban gondolnak a lisztérzékenységre.

Mennyi gondozott útját terelgetik a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet szakrendelésén?

– Tavaly például 165 gyermek fordult meg nálunk a szüleivel cöliákia diagnózisával, közülük 10-15 olyan volt, akik újonnan kerültek a rendszerbe.

Mi a legfontosabb, ha felmerül ennek a betegségnek a gondolata?

– A szakrendelőben soron kívül kapnak időpontot azok a gyerekek, akiknek pozitív az otthon és óvodában is elvégezhető Biocard gyorsteszt eredménye. Őket hamar megvizsgáljuk és elrendeljük a megerősítő vérvételt. A diagnózis felállításáig tilos a gluténbevitel megszorítása, mert az megváltoztatja az eredményt. Akkor soha nem lesz valid diagnózis.

Egy gyanú miatt egy életet leélni szigorú diétával nem helyes.

Tehát, ha felmerül a lehetőség a lisztérzékenységre, érdemes minél hamarabb gyorstesztet végezni majd időpontot kérni a gyermek-gasztroenterológiai szakrendelésre.