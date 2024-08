– Ezeket a kézműves tárgyakat a város önkormányzata ajándékba adja az idelátogató kiemelkedő vendégeknek. A Nemzeti Vágta Abonyi előfutamára nagy szeretettel készültek az alapítvány munkatársai is, akik ez elmúlt évek hagyományaihoz híven ismét csodaszép termékeket alkottak – tájékoztatott Pető Zsolt polgármester.

A kézzel készült alkotásokat a város kiemelkedő vendégei kapják majd ajándékba

Fotó: Facebook.com / Pető Zsolt

Egy vásárlással bárki támogathatja az alapítványt

A városvezető hozzátette, az idei repertoárban a lovak mellett pipacs, búzavirág és napraforgó is szerepel. Egyúttal, ezzel az alapítvány is csatlakozik az egymillió búzaszem akcióhoz.

– Abony város régóta vásárlója a szervezetnek, ezzel is támogatjuk őket, a munkájukat. A DOWN Alapítványos fiatalok az Abonyi Vágtán önálló árusító standdal is kitelepülnek, emellett részt vesznek a Tarka Borjú Főzőversenyen. Aki támogatni szeretné őket, keresse standjukat, főzőhelyüket bátran, az Abonyi Vágtán – hangsúlyozta Pető Zsolt.