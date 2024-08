Minden évben augusztus 20-án tartanak városi ünnepséget Martfűn, idén sem volt ez másként. Az önkormányzati elismerő díjakat dr. Papp Antal polgármester a művelődési központban tartott rendezvényen adta át. A város honlapján úgy fogalmaztak, idén kulturális, művészeti díjat adományoztak a Martfűi Napraforgók Foltvarró Szakkör részére.

A martfűi foltvarrók is elismerést vehettek át

Forrás: Martfű Média

A méltatásban elhangzott: A Martfűi Napraforgók Foltvarró Szakkör 1997 januárjában alakult nemcsak azzal a céllal, hogy igényes kézimunkák készüljenek, hanem a közösségteremtés szándékával is. Eleinte autodidakta módon sajátították el az alapokat, majd később rendszeresen vettek részt tanfolyamokon, régiós varrásokon. A Művelődési Központ, amely a kezdetektől otthont ad a szakkör számára, minden évben kiállításon mutatja be az elmúlt esztendőben készült legszebb darabokat melyre a régiós foltvarró csoportok tagjai is szép számmal ellátogatnak.