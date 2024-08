Hatalmas érdeklődés mellett, rekordszámú jelentkezővel zárult a MCC FIT Program legutóbbi felvételi időszaka. Kárpát-medence-szerte csaknem 3200, negyedik osztályos általános iskolás diák pályázott a programban való részvételre.

Az MCC FIT Program keretében nyáron fergeteges táborban vettek részt a diákok

Fotó: Mathias Corvinus Collegium - Fiatal Tehetség Program

Az MCC FIT Program határon túl is népszerű

– A magyarországi képzési központok közül Budapesten (224) és Debrecenben (205) jelentkeztek a legtöbben, de kiemelkedik Kecskemét és Szolnok is, ahol több mint száz jelentkező volt a FIT Program képzéseire – számolt be az MCC Kommunikációs Igazgatósága.

Kiemelték: a határon túli képzési központok tekintetében abszolút rekordot állított fel a marosvásárhelyi (250), valamint a csíkszeredai (212) és a sepsiszentgyörgyi (172) képzési központ, de Dunaszerdahelyen is meghaladta a százat a jelentkezők száma, ahogy a kárpátaljai Beregszászban is hasonló számú fiatal csatlakozott az MCC-hez.

– A jelentkezési adatok jól jelzik az intézmény egyedülálló tehetséggondozó programjának népszerűségét, illetőleg lehetőséget adnak arra, hogy a legtehetségesebb magyar diákok részesüljenek a legkiválóbb képzésekből – tették hozzá.

Az egyetemi programra még lehet jelentkezni

Kiderült továbbá, hogy az MCC Középiskolás Programja is népszerű volt a jelentkezők körében. Az idei felvételi időszakban több mint 600 középiskolás diák nyújtotta be jelentkezését. Az MCC illetékesei arról is szóltak, hogy jelentős az érdeklődés az MCC Egyetemi Programja iránt is, amelyre még mindig pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat most befejező diákok. A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye hat képzési központja (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Pécs) várja azokat a fiatalokat, akik egy szakmailag kiváló, motiváló és összetartó közösséghez szeretnének csatlakozni. A leendő hallgatók Budapesten július 28-ig pályázhattak, a többi képviseleten pedig augusztus 8-ig adhatják be jelentkezésüket.