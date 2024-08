Tovább folytatva a téma kutatását 2007-ben egy újabb néprajzi munkával rukkolt elő Méhészkedés a Jászságban címmel, amely a Jász Múzeumért Alapítvány kiadásának köszönhetően a nagyközönség számára is elérhetővé vált. A kötet a Jászság 18-20. századi gazdag méhészeti hagyományait mutatja be a népi méhészkedéstől az okszerű méhtartás kialakulásáig. Az önálló méhészeti kötetek mellett az elmúlt évtizedekben több méhészeti írása jelent meg különböző néprajzi tanulmánykötetekben. Kutatásaihoz sok segítséget kapott Zsidei Barnabástól is – tudtuk meg a szakember munkásságának ismertetéséből.

A méhészet kutatása beleivódott a lelkébe

A magyar méhészet néprajzi kutatása és feldolgozása terén végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként az alapítók idén Hortiné dr. Bathó Editnek adományozták oda a Zsidei Barnabás-Méhészeti díjat.

– Óriási megtiszteltetés számomra, hogy néprajzosként megkaphattam a rangos méhészeti díjat. Köszönöm az alapítóknak, hogy méltónak találtak az elismerésre. Amikor 47 évvel ezelőtt elkezdtem a néprajzi munkát és a professzorom a táncélet kutatása helyett a méhészkedésre irányította a figyelmemet, egy percig sem gondoltam, hogy egyszer majd ennek kapcsán vehetek át díjat – mondta meghatódva Hortiné dr. Bathó Edit, akit munkája során mindig megtalálták a méhészkedéssel kapcsolatos témák. A méhészet kutatása a szívügyévé vált, ahogy ő fogalmazott „beleivódott a lelkébe”.