A hagyományoknak megfelelően a mézlovagrendek látványos felvonulásával kezdődött a XXXVI. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó Jászberényben. Borszéki Viktória mézkirálynő vezetésével, a Dányi Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében érkeztek meg a mézlovagrendek a Bercsényi úti Sportcsarnokba, ahol ünnepélyes megnyitóval folytatódott a rendezvény.

A méhésztalálkozót vásár is gazdagította közel százharminc kiállító, árus részvételével

Fotó: Pesti József

Az ágazat válságáról és a kiutakról is szó volt a nemzetközi méhésztalálkozón

A méhészeket és a mézkedvelőket Budai Lóránt polgármester, Pócs János országgyűlési képviselő és Molnár Klaudia, a Jászsági Méhész Egyesület elnöke köszöntötte. Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke hangsúlyozta:

a méhészek léte az Európai Unió és hazánk mézpiacától függ.

Mint mondta: a magyar méztermés kilencven százalékát négy országba adják el, ezek közül a legtöbb mézet Magyarországon értékesítik. Ez azt jelenti, hogy a mézvásárnak van létjogosultsága – tette hozzá.

Borszéki Viktória leköszönő mézkirálynő beszámolója és Molnár Enikő Betti diák mézkirálynő köszöntője után dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára nyitotta meg a rendezvényt.

– A magyar méz kétharmadát Nyugat-Európába exportáljuk. Az ázsiai mézhamisítványok és a vámmentes ukrán termékek kiszorítják a magyar mézet az európai piacról, veszteségessé teszik a méhészeket. Tisztességes versenyfeltételekre van szükség, ezért fontos, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a kínai méz kapcsán antidömping eljárást kezdeményezett az Európai Bizottságnál – mutatott rá dr. Feldman Zsolt. Az államtitkár szólt arról is, hogy a legfontosabb piaci tartalékot a magyar fogyasztók jelentik, ezért továbbra is fontos törekvés, hogy minél többen építsék be mindennapjaikba a mézfogyasztást. Ennek érdekében népszerűsítik a helyi termelőktől való mézvásárlást és az egészséges életmódot.

A piaci helyzet bizonytalansága befolyásolta a vásárlási kedvet

A mézvásárra az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek méhészek, eszközgyártók és forgalmazók, valamint mézfogyasztók.