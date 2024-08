Minden évben augusztus 20-án tartanak városi ünnepséget Martfűn, idén sem volt ez másként. Az önkormányzati elismerő díjakat dr. Papp Antal polgármester a művelődési központban tartott rendezvényen adta át. A város honlapján úgy fogalmaztak, az önkormányzat számára mindenkor nagyon fontos volt a felnövekvő fiatal generációk fejlődésének biztosítása. E szép és nehéz feladat végrehajtásából a városunkban dolgozó pedagógusok jelentős részt vállalnak. Idén pedagógiai, nevelési díjat adományoztak Melis Pálnénak, a Martfűi József Attila Általános Iskola tanárának.

Melis Pálné, a Martfűi József Attila Általános Iskola tanára vette át az elismerést

Forrás: Martfű Média

A méltatásban elhangzott: Melis Pálné több évtizede dolgozik a martfűi általános iskolában. Mindig maximális teljesítményre törekedett, komoly szakmai munkát vállalt, és vállal ma is a hivatása iránti alázattal és a gyermekek felé áradó szeretettel.

– Nem csupán pedagógus, hanem a gyermekek személyiségét is fejlesztő, és a lelkét is szem előtt tartó oltalmazó, akinek finom konfliktusmegoldó képessége az osztályain belül is közösségformáló erővé vált, illetve a szülőkkel való kapcsolatát is mélyen áthatotta – fogalmaztak róla.

Segítőkészsége, határtalan türelme, nyugalma, toleranciája példaértékű a diákok és a kollégák számára egyaránt.