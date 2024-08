Túrkeve polgármestere, Sallai Róbert Benedek számolt be először hivatalos közösségi oldalán arról, hogy az augusztus 17-től életbe lépő menetrend módosítás több, a város térségében közlekedő járatot is érint.

Két járat is megszűnik Túrkeve és Kisújszállás között, az augusztus 17-től életbe lépő menetrend módosítás után

A menetrend változás két járat megszüntetését is tartalmazza

– A Volán keresett meg azzal a tájékoztatással, hogy több járatukat módosítják, illetve van olyan eset, amelyben járatot is törölnek. Ilyen a 14.45-kor Kisújszállásról Túrkevére induló 241-es számú járat, melyet teljes mértékben meg szeretnének szüntetni, de természetesen az iskolából járók részére az eredetileg 10 perccel később, 14.55-kor induló járat megmaradna. Szintén meg kívánják szüntetni a Kisújszállásról 15.30-kor Túrkevére induló 252-es számú járatot, de itt is megmaradna a 15.57-kor induló járat – számolt be a busztársaság terveiről a polgármester. Közleményére számos vélemény érkezett, a lakosok nagy része szerint már így is kevés a járat a környékbeli települések között.

A busztársaság szerint a változás nem okoz majd fennakadást

A menetrend változás kapcsán megkerestük a Volánbusz Zrt-t.

– Először is szeretnénk hangsúlyozni, hogy az eljutás továbbra is biztosított marad. Túrkeve térségében mindössze kettő – korábban is rásegítő jelleggel és minimális utasforgalommal közlekedő - iskolás járat áll le. A 14.45-kor Kisújszállásról Túrkevére induló járat helyett a 14.56-kor induló járattal, a 15.30-kor Túrkevéről Kisújszállásra induló járat helyett pedig a 15.57-kor induló járattal lehet utazni – válaszolta a busztársaság, melytől azt is megkérdezük, nyitottak-e a lakossági véleményekre, amennyiben a járatok módosítása számukra kellemetlenséget okoz.

Amennyiben szükséges, változtat a menetrenden a Volánbusz

– Természetesen a továbbiakban is folyamatosan figyeljük az említett viszonylatban közlekedő autóbuszok kihasználtságát, és amennyiben az utasok létszámában olyan mértékű változást vagy átrendeződést tapasztalunk, amely beavatkozást igényel, megtesszük a szükséges intézkedést– állt a válaszban.

Mint írták, az augusztus 17-től életbe lépő menetrend módosítás részleteiről a Volánbusz honlapunkról is tájékozódhatnak a lakosok.