Közzétette az augusztus 17-től életbe lépő új menetrendjét a Volánbusz, eszerint menetrendváltozás lesz több törökszentmiklósi járat esetében is.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

A menetrendváltozás az óballai járatokat is érinti

A munkanapokon reggel 5 órakor induló, Törökszentmiklósról Óballára közlekedő járatot például törölték. A munkaszüneti napok kivételével naponta 10 óra 50 perckor Törökszentmiklósról Óballára közlekedő járat a továbbiakban csak szabadnapokon közlekedik. A munkanapokon Óballáról 5 óra 25 perckor Törökszentmiklósra közlekedő járat a továbbiakban nem közlekedik. A munkaszüneti napok kivételével naponta 11 óra 15 perckor Óballáról Törökszentmiklósra közlekedő járat a továbbiakban csak szabadnapokon jár.

Változik a buszközlekedés Pusztaszakállasra is

A menetrendváltozás a pusztaszakállasi járatokat is érinti. A tanítási szünetben munkanapokon 6 óra 30 perckor Törökszentmiklósról Pusztaszakállasra közlekedő járat nem közlekedik. A tanítási napokon reggel 6 óra 45 perckor Törökszentmiklósról Pusztaszakállasra közlekedő járat nem közlekedik. A tanítási szünetben munkanapokon 6 óra 55 perckor Pusztaszakállasról Törökszentmiklósra közlekedő járatot is megszüntetik, ahogy a tanítási napokon 7 óra 5 perckor Pusztaszakállasról Törökszentmiklósról közlekedő járatot is.

A martfűi járatok is érintettek a menetrendváltozásban

Változások lépnek életbe a Törökszentmiklós és Martfű között közlekedő helyközi járatok esetében is. A tanszünetben munkanapokon 11 óra 45 perckor Törökszentmiklósról Martfűre induló járat a továbbiakban nem közlekedik. A munkanapokon 16 óra 20 perckor Törökszentmiklósról Martfűre közlekedő járat 10 perccel később, 16 óra 30 perckor indul. A munkanapokon 14 óra 20-kor Martfűről Törökszentmiklósra induló járat a továbbiakban csak tanítási napokon közlekedik. A munkanapokon 17 óra 10 perckor Martfűről Törökszentmiklósra közlekedő járat 10 perccel később, vagyis 17 óra 20 perckor indul – áll a tájékoztatóban.