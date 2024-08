A telepen ottjártunkkor három középiskolás segítette Annamária munkáját.

Orbán Barbara Andrea, a Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Szakképzőiskola és Kollégium hegesztő tanulója már három éve jár ki segíteni.

– Először egy barátnőm hozott ki. Nagyon szeretem a kutyákat, otthon is van egy tacskónk. Jó, hogy itt megmentjük a kutyákat, jó érzés, hogy ebben részt vehetek. Dorka és Szultán a kedvenceim. Tanév közben hétvégén jövök, most, a szünetben minden nap. Anyukámék örülnek, hogy itt segítek, ez kikapcsolódás és fontos munka is – mondta Barbi, akivel egyetértett Tábori Barbara Lili, a Móricz Zsigmond Református Gimnázium tizenegyedikese is.

– A kötelező ötven órám régóta megvan. Mi is innen fogadtunk örökbe egy kutyust, nagyon megtetszett a környezet, mindenki kedves volt, így kijöttem önkénteskedni, azóta is kijárok sétáltatni, játszani. Kedvencem Hófehér, a kuvasz, aki nagyon félős volt, velem azonban hamar megbarátkozott – mesélte Barbi.

Kása Attila, az Illéssy Sándor Baptista Középiskola tizedikes kereskedő tanulója is szeret a telepen időzni.

– Jó érzés segíteni a kutyákon, olyan sok szeretetet adnak. Az itt szerzett tapasztalataimat saját pulinknál is alkalmazom.

Úgy érzem, én is változtam, felelősebb lettem és bátrabb.

Első alkalommal kicsit félve jöttem be a kapun – fogalmazott Attila.