– Az általános iskolákban is jelen vagyunk rendezvényeken, jótékonykodásba is bekapcsolódtunk, két kisgyermeknek, Ádinnak és Beninek is gyűjtöttünk a kezelésükre, így nem áll messze tőlünk a jótékonykodás – kezdte Kovács Sándor.

Kovács Sándor mutatja a kihelyezett gyűjtőtobozokat és az óvodások oktatásához a könyvet

Fotó: Daróczi Erzsébet

– A napi munkánk során találkoztunk azzal, hogy van az embereknek igénye arra, hogy információt kapjanak, mert tanácstalanok, sokan a közösségi oldalról tájékozódnak, ott nem mindig a jó hírek vannak. A mai napig látjuk, hogy még a 10–20–100 éves praktikákat alkalmazzák az emberek, amik persze már régen megdőltek, ezeket is próbáljuk picit helyrerakni ismeretterjesztéssel. A birkafőző fesztiválon az újraélesztést lehetett gyakorolni ambu babán, de voltunk az Akácliget fürdőben, Kunmadarason és Berekfürdőben, hogy gyermektáborokban tartsunk bemutatót.

– Mit tapasztal, a gyerekek fogékonyak az új ismeretekre?

– Százszor jobban, mint a felnőttek, a 4-5-6 éves gyerekek is tájékozottak, nagyon ügyesek. Öt évesen már simán kezelik az okostelefonokat. Arra hívjuk fel a figyelmüket, hogy mikor kell mentőt hívni, mi a mentő hívószáma, milyen adatokat kell közölni, s ha az utcán bajba kerülnek, kitől kérhetnek segítséget. Ez is egy régi rossz beidegződés, hogy a rendőr bácsi, a mentős bácsi elvisz, sokszor, mikor kiérkezünk, látjuk a gyereknél ezt a tartást tőlünk, először ezt a falat kell lebontani – sorolja Kovács Sándor, aki szólt arról is, hogy január elején indították el a közösségi oldalukat azzal a céllal, hogy kérdéseket tegyenek fel, amin elgondolkoznak az ellátási körzetükben lakók.

Vannak tagjaik Győrtől, Budapesten, Nyíregyházán át Debrecenig, így jött a Suli-Defi ötlet is. Rendeztek ifiklubos gyűjtést is, Kovács Zsolt, a Karcagi Ipartestület alelnöke két jótékonysági rendezvényt szervezett, amikből 115 ezer forint jött be, ez az összeg egy defibrillátor árának negyede.

– Két hét alatt a kihelyezett több mint 40 dobozban elhelyezett adományokból és az utalásokból kettő defibrilátor ára is kigyűlt, mi ezt legszebb álmunkban sem gondoltuk volna, hogy összejön. Több mint tíz ilyen berendezés van már a városban, a Tescóban és a buszpályaudvaron lévővel már életet is mentettek. Szerintem ennél csodálatosabb sikertörténet, nagyobb érvelés nem kell, hogy miért van szükség az iskolákban is ezekre. Amit nagy sikernek tartok, hogy amikor az iskolákat végigjártuk ötletünkkel, a Szent Pál Marista Általános Iskola vezetése megvette a saját defibrillátorát, s minden tanár megkapta a kiképzést a használatára. A gyűjtésünkből vásárolt első készüléket a Szentannai Sámuel Református Középiskolába szeretnénk felszerelni, a következőt pedig a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakiskolában. Ha a harmadik készülékre is összejön a támogatás, azt a Karcagi Nagykun Református Gimnázium kapná, majd azt követően pedig az általános iskolák jönnének – fogalmazott.