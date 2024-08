Morzsin az utolsó pillanatban hajtottak végre életmentő műtétet, egy egész városrész izgult érte. Azóta szerencsére egyre jobban van, már szaladgál és játszik.

A közelmúltban gyerekek is jártak Morzsinál, „kölcsönkapta” egyikük baseball sapkáját

Fotó: Facebook.com / Morzsika a Széchenyi városrész kedvence

Elkezdődött Morzsi új kezelése

– Gyakorlatilag itt talált új otthonra nálunk. Igyekszünk mindent megtenni érte a továbbiakban is, nagyon szeretjük őt. A műtét után szépen regenerálódik, de azért vannak még tennivalóink – magyarázta a szolnoki állatotthon vezetője, Keskenyné Dobos Krisztina. Elárulta, mivel a kutya szívférges, ráadásul sok élősködő tanyázik a szervezetében, ez a következő halaszthatatlan feladat.

– Tegnap elkezdtük az előkezelést, négy napig csak szteroidot kap, ezután következhet a lassú kezelés, ami komoly körültekintést kíván – részletezte a vezető. Emellett időnként az eb ízületei is vacakolnak, mindezt a kora és korábbi életvitele együttesen okozhatják. A szívféregkezelés alatt ezeket szintén igyekeznek orvosolni.

Morzsi saját közösségi oldalt is kapott

Mivel rengetegen érdeklődnek ez eb iránt, az állatotthon úgy döntött, saját oldalt készít neki, ahol bemutatják a közösség kedvencének mindennapjait.

– A látogatókat persze élőben is várjuk, azaz leginkább persze ő. Van egy család aki minden hétfőn jön, finom húslevessel és sok simogatással érkeznek hozzá. Bárkit szívesen látunk, aki beugrana egy köszönésre vagy hasvakargatásra – hangsúlyozta Keskenyné Dobos Krisztina. Emellett ők is finomságok sorával kényeztetik: sonka, sült húsok, párolt zöldségek és persze a nagy melegben dinnye is gyakran kerül Morzsilla tányérjára.

– Elképesztő tapasztalni a hálát, amit közvetít. Ez a kutyus, akit pár éve még alig lehetett megsimítani, most majd fellök, annyira bújik. Ahogy itt járt az orvos, „harcok nélkül” tudta ellátni, a kutya mindenben partner volt – mondta Keskenyné Dobos Krisztina.

Buszjáratot is szerveznek Morzsihoz

A négylábú rajongótábora akkora, hogy Krisztináék vállalják egy ingyenes buszjárat szervezését.

– Augusztus 24-éig még várjuk a jelentkezőket, utána tudjuk elkezdeni a tényleges szervezést. Tehát aki meglátogatná Morzsillát, lépjen kapcsolatba velünk – sorolta a vezető.