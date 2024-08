A jubileumi fesztivál rengeteg látnivalóval várta a délutáni órákban is az érdeklődőket.

Látványos bemutatót láthattak az érdeklődők

Fotó: Mészáros János

A törökszentmiklósi Kovács Misi ezúttal is elkápráztatta motorjával a közönségét. Addig égette a gumiját, amíg az defektet nem kapott. Különféle látványos trükköket mutatott be a betonon, amikhez színes füstöt is használt.