Újra ellátogatott Weithner József három fős társulatával a csataszögi közösségi színtérbe.

Muki bohóc a gyerekeket is bevonta a műsorba Csataszögön

Fotó: Csataszög/Facebook

A társulat tagjai zsonglőr- és bűvészmutatványaikkal kápráztatták el a település és a környékbeli falvak gyermekeit, de láthatóan a felnőttek is jól szórakoztak. Muki Bohóc interaktív előadásával szórakoztatta és be is vonta a nézőközönséget, sokan örömmel vállalták a kihívást. A rendhagyó varietéműsor nagy jó hangulatban és sok-sok nevetéssel telt el.