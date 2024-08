Pogacar Magyarországon, sőt Szolnokon járt. Ez valóban így van, ha nem is Tadej Pogacar, a szlovén klasszis, a profi kerékpárversenyző, a Tour de France idei győztese töltött vármegyeszékhelyünkön időt, hanem egy másik szlovén fiatalember, akinek szintén sokan örültek. Nejc Pogacar nem kerékpárral jött, hanem sok-sok futásával lett győztes Szolnokon, sőt mi több, a vármegye, sőt az ország több pontján. Közvetlenségével, jó humorával és nem utolsósorban kiváló hangjával pedig rövid időn belül nagyon sok barátot szerzett a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány önkénteseként.

Nejc Pogacar, a szlovén önkéntes fiatal (középen fehér pólóban) sok barátot szerzett Szolnokon

Fotó: Beküldött fotó

Nejc az egy éves önkéntessége során nagyon sok élményt gyűjtött és talán életre szóló barátságokat is szőtt nemcsak magyar, hanem szintén önkénteskedő grúz és francia fiatalokkal. Az Alapítvány Szőlőszem klubjában a minapi búcsúestjén felvillantak Nejc legemlékezetesebb pillanatai kis filmen, de beszélgetések során is. Jótékonysági futások, közöttük olyan futás szervezése is, melynek célja – a Domzale-i ASPI tagjaként – az volt, hogy kapcsolódási pontot találjon olyan szolnoki szervezetekkel, akik az autizmussal élő embereket segítik. Vagy ott volt a tizenkettedik „Zasavje” jótékonysági futás melynek résztevőivel a szklerózis multiplexes embereket segítették. De legnagyobb élmény számára, ahogyan mondta, hogy a „15. Akikért a zene szól" emlékkoncert sorozaton a Hippy New Area zenekarral együtt léphetett fel a nagyszínpadon, valamint emlékezetes volt Nejc búcsúfutása, a futó társakkal, a barátokkal, akik visszavárják Szolnokra.