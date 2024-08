Szolnok Napja 40 perce

Pöfögve, füstölve és negyven perc késéssel futott be a nosztalgiavonat Szolnokra – videóval, galériával

Jókora tömeg várta Szolnokon a gőzös érkezését. A nosztalgiavonat füstöt eregetve, no meg „némi” késést hátrahagyva zakatolt be Szolnok Napjának ünnepségére. A város így is méltón ünnepelte meg egyik legfontosabb történelmi eseményét.

Több százan várakoztak már szombat délelőtt a szolnoki vasútállomás egyes vágányánál, amikor morgolódás támadt a peronon. Nem sokkal később kiderült, miért: a Szolnok Napjára érkező 424-es nosztalgiavonat úgy fut be a városba, ahogy mostanság a magyar vonatoktól megszokhattuk – jókora késéssel. Jókora tömeg várta 2024. augusztus 31-én a város napja alkalmából Szolnokra érkezett nosztalgiavonatot

Fotó: Nagy Balázs A nem élete formájában lévő hazai vasúttársaság ünnepi járatát nagyjából fél tizenegyre várta a város napját ünneplő tömeg, ám mint kiderült, a százéves gőzös akkor még csak Albertirsánál járt.

Nosztalgiavonat Szolnokon Fotók: Nagy Balázs

Korhű a vonat! És úgy tűnik, hogy ugyanazzal a sebességgel is ér ide, mint amelyik 1847. szeptember 1-jén. De kibírjuk! – oldotta a bejelentést Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere. Pósalaki László, a MÁV személyesen jelenlévő forgalmi és üzemirányítási igazgatója ezt azzal toldotta meg, hogy a fentebbi napon 2 óra 37 perc alatt tette meg a vonat az utat. „Majd kiszámoljuk, akkor, vagy most volt-e gyorsabb”. Majd az igazgató maga mondta bele a mikrofonba: – A késésért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Szavaikat derültség fogadta, és valóban nem is indult haza senki. Hiszen a szolnokiak pontosan tudják, milyen fontos a város számára a vasút, és hogy milyen jelentősége van a település életében ama 19. századi szeptember 1-jének. A szervezők ráadásul gyorsan átvariálták az ünnepség menetrendjét. Így a vonat bezakatolásáig megtartották az az utánra tervezett ünnepi beszédeket és koszorúzásokat. Sokan várták Szolnokon a nosztalgiavonatot Maradt a vágány mellett családjával együtt Sütő Róbert is. A férfivel még a nosztalgiavonat megérkezése előtt beszéltünk, mint mondta, minden évben eljön megnézni a gőzöst. – Nagyon várjuk! Felnőttek, gyerekek is. Nagyszerű látvány! Fel is szoktunk menni, mindig szétnézünk rajta. Fontos, hogy a fiataloknak meg tudjuk mutatni, hogy régen milyen vonatok közlekedtek. És fontos a Szolnok Napja miatt is. A gyerekeknek is elmondtuk, hogy ez azért lényeges, mert ekkor indult el a vasúti közlekedés Szolnokon – mondta el a férfi. Ma is meghatározó a város és a vasút kapcsolata – Az ország második vasútvonala a Pest-Szolnok szakasz, a vasút és a város kapcsolata azóta is meghatározó – mondta el ünnepi beszédében Szalay Ferenc. A polgármester kiemelte, Szolnokon ma is fontos a vasúti gépgyártás, rengeteg szolnoki család kapcsolódik a vasúthoz. Ezért szerinte helyes döntés volt 25 évvel ezelőtt a város napját a Pest-Szolnok szakasz átadásához kötni.

– Százhetvenhét éve 16 kocsis szerelvényen, József nádorral, gróf Széchenyi Istvánnal, Kossuth Lajossal és Petőfi Sándorral az utasai között futott be a vonat Pestről Szolnokra – emlékeztetett az ünnepségen Pósalaki László. Az igazgató rámutatott, noha Szolnok 950 éves, de a vasúttal új korszak indult a város életében, hiszen közvetlen kapcsolata létesült a fővárossal és Erdéllyel. Utalt a szolnoki Járműjavítóban folyó munkára, és a Szolnokon készült intercity-kocsikra is. Szerinte ezért Szolnokon ez az évforduló nem csak a vasutasoknak fontos. – A vasútnak nem csak múltja, jövője is kell, hogy legyen. Ehhez megújuló eszközpark és infrastruktúra is szükséges, hiszen ezek nélkül nem nyújtható megfelelő szintű szolgáltatás – fogalmazott. Hozzátette, e téren tervekből nincs hiány, minden más az ország teherbíró képességén múlik. Rengetegen fotózták az évszázados gőzöst A köszöntők után megkoszorúzták a vasútállomás falán lévő emléktáblát, majd mindenki a peron széléről leste a nosztalgiavonat érkezését. Nem sokkal később megjelent a 424-es füstje a levegőben, percek múlva pedig a gőzös fújtatva, füstölve, forrón és olajosan, a maga korhű pompájában állt meg a szolnoki vasútállomáson. Az ünneplők telefonjaikat, fényképezőiket előkapva megrohamozták a gőzöst. Miután elkészültek a fotók, videók, a mozdony nagyot füttyentett, és jókora füstöt okádva elindult. A szerelvény pedig egy órával később befutott a Reptár, az egykori szolnoki indóház épületébe, a vonatok valamikori első szolnoki állomására.

