"A munka, ahogy a sport is, kitartást és fegyelmet kíván"

– A mai világban egyre többször előfordul, hogy a fiatalok nem tudnak kitartani a munkájuk mellett. Igen, szeretni kell a munkát, de tudni kell mindenkinek harcolni is. Képesnek kell lenni a saját, a család vagy a közösség érdekeiért kőkeményen dolgozni. Örülök annak, hogy itt vagytok, és két hétig itt dolgoztatok, annak, hogy vállaltátok, hogy nyáron, amikor más lehet hogy nyaral, vagy pihen, ti a munkát választottátok. És amellett, hogy így a családi költségvetéshez is hozzá lehet járulni, nagyon fontos, hogy a program ideje alatt kapcsolatokat is lehet építeni – hangsúlyozta a városvezető.

Az ünnepség végén a nyári diákmunka programban résztvevő fiatalokat ajándékcsomaggal jutalmazták.