Szolnokon a Tisza-menti üdülőövezetet, amit a legtöbben Mentetlenként ismernek, egy nyári gát védi a szőke folyó nagyobb árhullámai ellen. Az övzátony 750 centiméter magas, az építmény 1,7 kilométer hosszú, közepén egy zsilipet építettek elődeink. A nyomvonal több tíz éven keresztül érintetlen volt, benőtték a fák. Az utóbbi években elkerülhetetlenné vált a rendbetétele.

Molnár Tamás szerint a nyári gát elkészült szakasza jelenleg körülbelül 730 centiméteres árhullámmal is megbirkózna

Fotó: Nagy Balázs

– A nyári gát karbantartását életre hívta az az esemény, hogy 2021 tavaszán a Tisza 7 méter 55 centiméterrel tetőzött Szolnoknál és a gátkoronát áthágta. Ahol először betört a víz a nyári gát jelentősen megfogyatkozott, volt olyan pont, ahol a háromnegyedével csökkent a szélesség. A legmagasabb ponton is 630 centiméter magasságú maradt.

Tudtuk, hogy a következő árvíz, ami Szolnokra érkezik, ennél a vízállásnál elkezdi feltölteni a Mentetlent.

Ez azért fontos, mert a nyári és évközi árhullámok sűrűn hat méter fölöttiek, elég egy nagyobb esőzés. Kellemetlen volna, ha a területre folyamatosan ki-bejárna a víz, így megoldást kellett találnunk a problémára – tekintett vissza az elmúlt éveket befolyásoló történésekre Molnár Tamás, a Mentetlenért Egyesület elnöke.

Három éve erősítették meg először a Mentetlent védő nyári gátat

Abban az évben újították a Tisza-hídon a kerékpárutat. A bemosódásokat az ott kitermelt földből javították meg. Sőt az új Bástya sétány építésekor négy teherautónyi földet szállítottak a Mentetlenre, ekkor is csak a fuvart kellett kifizetni. Az alapanyagnak köszönhetően a közösség tagjai társadalmi munkában meg tudták erősíteni a gátat,

melynek teljes helyreállítását egyébként az önkormányzat több tízmillió forintra becsülte.

A lelkes csapat néhány százezer forintot adott össze és ebből finanszírozták a munkákat. Időközben próbálták a tulajdonjogi és a kezeléssel kapcsolatos kérdéseket is rendezni. A következő évben meg is alapították a Mentetlenért Egyesületet. Fő célként kitűzték a nyomvonal rendbe tételét, de a későbbi terveik között egy tanösvény kialakítása is szerepel. Idén először pályázhattak, 2,6 millió forintot nyertek.