Már hetekkel korábban árulkodó jelek voltak arról, hogy veszélyes rovarok lepték el a tiszazugi kistelepülés polgármesteri hivatalának udvarát. Mint kiderült fészket raktak a lódarazsak Tiszainokán.

Fa nyílásába raktak fészket a lódarazsak Tiszainokán, szakember segítségét kérték az írtásban

Forrás: Kiss Erzsébet Eliza közösségi oldala

– Mi sem tudjuk, hogy kerültek hozzánk. A napokban takarítottunk az önkormányzat udvarát, pakoltunk, rendezgettünk, járkáltam körbe körbe. Mondta a kolléganőm, hogy óvatosan, mert körülöttem lódarazsak repkednek. Akkor már feltűnt, hogy olyan hang volt, mintha a mellettem álló fa döngene – mesélte Kiss Erzsébet Eliza, aki bár vendégszeretetéről híres, ilyen vendégeket nem szívesen lát a faluban.

Egy fa odvas törzsébe költöztek a lódarazsak Tiszainokán

A fa törzsén egy egy méternél is hosszabb nyílás volt már korábban is, azon keresztül költöztek be az állatok. Később a helyszínre kiérkező szakembertől megtudták, hogy már be is fátyolozták magukat, mert úgy szokták, hogy ne kapjanak huzatot.

Még a királynő is holtan hullott a földre

Forrás: Kiss Erzsébet Eliza közösségi oldala

– Hirtelen 50-et számoltam, de menekülőre fogtuk, már csak azért is, mert én allergiás vagyok a csípésére. Értesítettünk egy szakembert, aki azonnal ki is jött. Megvizsgálta a fát, elmondta, hogy felfelé és lefelé is nagy a fészek – fejtette ki.

A darázsírtást végző szakember jobb létre szenderítette az állatokat, szerencsére a királynő is kiesett az odúból. Tiszainokán a tervek között szerepel, hogy betapasztják a fa nyílását, hogy jövőre ilyen eset ne fordulhasson elő.