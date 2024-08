1. Az intenzíven fekszik az abonyi rendőrnő, az egész város összefogott érte

Életveszélyes állapotban van a balesetet szenvedett abonyi rendőrnő. Műtétjéhez sok vérre lenne szükség

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Egy nap alatt mintegy nyolcszázan osztották meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy vasárnapi bejegyzését. Aligha csoda: a rövid posztban a rendőrség azt tudatta, munkatársuk, Bene-Kis Gabriella balesetet szenvedett, és jelenleg a Honvéd Kórház intenzív osztályán fekszik.

2. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kiválóságait díjazták – galériával, videóval

A regnáló és emeritus Jászkun főkapitányok, jász és nagykun kapitányok, valamint az őket kísérő zászlóvivő huszárok a Jászkun Indulóra vonultak be a vármegyeházán tartott ünnepségen

Fotó: Mészáros János

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye történelmi örökségének szerves része a jászkun hagyományok tisztelete és továbbadása, mely hosszú évek óta fontos küldetése a vármegyei önkormányzatnak. Ennek jegyében zajlott az augusztus 20-i állami ünnepséghez kapcsolódó megemlékezés.

3. Idén is elmarad a Szent István-napi hagyományos szolnoki légi parádé

A Szent István napi légi bemutató 2021-ben, a fotón Mi-24 típusú helikopter látható

Fotó: Kiss János / Forrás: MW Archív

Már tavaly sem élvezhették a szolnokiak augusztus 20-án a Tisza feletti légi parádét, de sokan bíztak benne, hogy ez idén máshogy lesz. Mint kiderült, a hagyományos programelemekre idén is számíthatnak az érdeklődők, lesz kenyérszentelés és tűzijáték is. A látványos szolnoki légi bemutató azonban ebben az évben is elmarad.

4. Feketén égett a karcagi szeméttelep, még mindig nem sikerült teljesen eloltani a tüzet – videóval, galériával

A tűzeset helyszíne

Fotó: Tóth Imre / Forrás: haon.hu

Tűz ütött ki augusztus 13-án, kedden egy karcagi hulladékfeldolgozóban, a helyszínre a debreceni Katasztrófavédelmi mobil labor is kivonult. Óriási volt a füst, még a szomszédos Püspökladányból is jól lehetett látni.

5. Életveszélyben van Bene-Kis Gabriella, rengetegen adnak vért, hogy megmentsék

Az abonyi Speckner Anna életében először adott vért kedden, a szolnoki véradó állomáson. Bene-Kis Gabriella felépülését szeretné támogatni vele

Fotó: Rózsa Róbert

Az abonyi Bene-Kis Gabriellát, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrét baleset érte, és életveszélyes állapotban szállították a Honvéd Kórházba, ahol sürgős műtétek várnak rá. Azokhoz pedig vér kell, sok vér Sokan hallották mi történt az abonyi rendőrnővel és egy emberként fogtak össze az életéért.