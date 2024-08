Július 8-án kezdődött el a Szolnok Ispán körút 1–3. számú társasháznál található parkolók felújítása, a beruházással jóval kényelmesebbé és biztonságosabbá vált a korábban rossz állapotú burkolaton a parkolás.

Húsz parkolóhely újult meg a Szolnok Ispán körút 1-3. számú társasháznál. A belvárosi parkolás további fejlesztéséről és a beruházásról Lits László, a Szolnoki Városüzmeltetési Kft. ügyvezetője és Szalay Ferenc polgármester számolt be a helyszínen.

Fotó: Nagy Balazs

Könnyebbé válik a parkolás a belvárosban, bővül a megállóhelyek száma

– Ebben a városrészben számtalan fejlesztés történt az elmúlt években, elkészült a Móra úti bölcsőde, az óvoda, a rendelő, a kormányhivatal, a Móra park pedig egy gyönyörűséges közösségi térre vált. Nagyon fontos, hogy a közlekedési kényelmet is szolgálják a fejlesztések, most húsz parkolót tudtunk felújítani, de újak is épülnek majd, a Fiumei úti iskola mellett, a régi felvonulási épületek helyén –mondta kedden a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgármester.

Vizsgálják a Szolnok Ispán körút külső sávjának parkolóvá alakítását is

Lits László, a Szolnoki Városüzmeltetési Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy a Fiumei úti faházak esetében a héten zajlik a tervegyeztetések utolsó fázisa, várhatóan egy-másfél hónapos engedélyeztetési eljárás után még ebben az évben elindíthatják a beruházást. Ezzel 68 darab férőhellyel bővül a parkolók száma a belvárosban.

– A tapasztalatok szerint nem változott meg jelentősen a Szolnok Ispán körút forgalma annak ellenére, hogy a parkolók építésének ideje alatt parkolási céllal a külső sáv egy részét lezártuk. Ennek adunk még néhány hetet, és megvizsgáljuk, hogy ha tényleg nem lesz zavaró a külső sáv lezárása, akkor hivatalosan is parkolózónává minősítjük, így növelve tovább a térség parkolóinak számát – tájékoztatott az ügyvezető.

Mint elmondta, a Szolnok Ispán körúti parkolók felújítása bruttó 30 millió forintos forrásból, az NHSZ Zounok Zrt. beruházásaként valósult meg.

Hamarosan munkálatok kezdődnek az Ady Endre úton

A sajtótájékoztatón elhangzott, az Ady Endre úton a tervek szerint hamarosan elkezdődik a vízvezeték-hálózat cseréje, melynek a tervek szerint szeptemberben el kell készülnie. Ez meghatározhatja a Szolnok Ispán körút forgalmát is. Ezért valószínűleg csak a beruházás lezárása után lehet állandó parkolónak kijelölni a Szolnok Ispán körút külső sávját.