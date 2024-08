A minap a Facebook közösségi oldalára került fel egy, a legtöbbek szerint felháborító felvétel. Az egyik szolnoki szórakozóhely mobilvécéjében egy rejtett kamera lepett meg egy fiatal lányt. Az erről készült videó futótűzként terjedt az interneten.

Rejtett kamera került egy szolnoki nyilvános mobilvécébe

– A kamerát az egyik barátnőm vette észre, amikor benyitott a vécébe. Este volt és telefonnal világított, így láttuk meg. Majd megnéztük, hogy van annyira sötét bent, hogyha nem világít az ember, észre sem lehet venni – tudtuk meg a fiatal lánytól, aki igencsak meglepődött, azon végképp, hogy képes valaki ilyet megtenni.

Rejtett kamera borzolja a szolnokiak idegeit

Egyből szóltak a mögöttük várakozóknak, hogy oda ne menjenek be, mert egy kamera van bent, aki tehette a másik mobilvécét használta. Elmondása szerint a szórakozóhely is értesült az esetről, a videót is megkapták, tudomása szerint ismeretlen elkövető ellen megtették a feljelentést.

A közösségi oldalon legtöbben ugyancsak felháborodásukat fejezték ki, a hozzászólások között valaki azt írta, úgy véli a felvételt élőben követte valaki, mert amint észrevették a kamerát, nem sokkal később ott termett valaki.

Mint kiderült, azért volt bent olyan sokat, mert leszerelte gyorsan. Sajnos nem láttuk, mert lehajtott fejjel futva távozott

– fogalmazott.

Két éve ugyancsak egy mobilvécénél történt esetnél készült rejtett kamerás felvételek terjedtek az interneten, akkor Azahriah volt a főszereplő, éppen Szolnokon keveredett szexbotrányba.