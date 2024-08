Egy nap alatt mintegy nyolcszázan osztották meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy vasárnapi bejegyzését. Aligha csoda: a rövid posztban a rendőrség azt tudatta, munkatársuk, Bene-Kis Gabriella balesetet szenvedett, és jelenleg a Honvéd Kórház intenzív osztályán fekszik. Hírportálunk úgy tudja, a rendőrnő súlyos égési sérülésekkel került kórházba.

Életveszélyben van az abonyi rendőrnő

Mint a rendőrség írta, Gabriella műtétjéhez sok vérre van szükség, ezért kérték, hogy aki tud, irányított véradással segítsen neki.

Ezzel egy időben megmozdult Abony is. Mivel a rendőrnő abonyi származású, a Pest vármegyei településen is hatalmas az összefogás az ügyben. Az önkormányzat egyből felhívással élt, másnapra pedig meg is szervezett egy ingyenes buszjáratot a szolnoki véradó állomáshoz. Pető Zsolt polgármester ezzel kapcsolatban azt írta, a fiatal abonyi rendőrnő életveszélyes állapotban van, és kérte, hogy aki tud, segítsen, hogy Gabriellának legyen esélye a gyógyulásra.

Ennek megfelelően augusztus 13-án 7.30-tól 13.00 óráig, augusztus 14-én 9.30-tól 15.00 óráig, augusztus 21-én 11.30-tól 16.00 óráig járnak a buszok az abonyi polgármesteri hivatal és a szolnoki véradó állomás között.

Így segíthet irányított véradással Gabriellának

Az irányított véradással lehetőség van arra, hogy rokonok, ismerősök, egy megnevezett beteg gyógyulásának támogatására adjanak vért. Mint az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján olvasható, ehhez a véradónak csak annyit kell tennie, hogy jelentkezéskor egy nyilatkozaton megadja a beteg nevét és tajszámát.

Így aki Gabriellának segíteni szeretne, annak a Bene-Kis Gabriella név mellett a 112 542 375-ös tajkártyaszámot kell megadnia.

Fontos, hogy a már leadott vért utólag nem lehet beteghez irányítani. Támogató véradással egyébként bármelyik vérgyűjtési helyen lehet jelentkezni. Ehhez személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ-kártyát kell magunkkal vinnünk.