– A MOHU mindent megtesz, hogy a rendszer mihamarabb stabilizálódjon, ám ezt befolyásolja a boltok üzemeltetési gyakorlata, és a vásárlók részéről is megszokást igényel a használata. Folyamatos edukációval támogatjuk a boltokat feladataik hatékonyabb elvégzésében, emellett az automaták gyártóitól is újbóli oktatást kértünk a boltok részére – emelték ki a MOHU illetékesei.

Megtudtuk:

olyan szoftveres hibáról a MOHU-nak nincs tudomása, amely országosan érintette volna a rendszer működését.

Az eddig felmerült hibajelenségek 80 százaléka telefonon orvosolható volt, amennyiben a boltok jelezték azokat a gyártói ügyfélszolgálat felé.

Legtöbben a levásárolható blokkot kérik

Az automaták rendelkezésre állása a nemzetközi átlag feletti Magyarországon, az azokat üzemeltető üzletek, boltok is igyekeznek igazodni a vásárlók növekvő igényeihez.

Feladatuk többek közt a berendezések üzemeltetése, ürítése, a REpont-helyiségek takarítása, az esetleges működési hibák kezelése, azok jelzése a gyártói helpdesk felé. A MOHU törekszik a leggyorsabb információcserével és technikai segítséggel támogatni szerződéses partnereit, akik üzemeltetési díjért végzik feladatukat. Az automaták esetén az üzemeltetési díj 7,5 forint minden visszaváltott italcsomagolásra.

A voucherek is forgalomnövekedést jelentenek, tízből 8-9 vásárló ugyanis ezt, a boltban levásárolható lehetőséget választja.

A visszaváltási díjat bankszámlára utaló, Európában egyedülálló rendszer is stabilan működik, extrém magas terheltség esetén fordul csak elő, hogy az átutalás több időt vesz igénybe, a fejlesztések ezen a téren is folyamatosak. Mára minden tizedik visszaváltásnál alkalmazzák e megoldást a vásárlók, akik emellett jótékony célra is felajánlhatják az összeget.