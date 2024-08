Ma ünnepeljük a Nemzetközi Macskanapot. A RepTár Szolnoki Repülőmúzeum csodás képekkel ünnepli az eseményt. A képeken természetesen a RepTár cicája, Puma pózol.

Puam, a RepTár cicája imád a repülőgépeken sétálgatni

Fotó: RepTár/Facebook

– Sziasztok, a nevem Puma, A RepTár cicája vagyok. Az otthonom az iroda, de ha szerencséd van, akkor az udvaron is megtalálsz. Kedvenc tevékenységeim közé tartozik az alvás és az evés, ami a pocakomon is meglátszik. A repülőgépekkel is jól kijövök, tudtátok, hogy az árnyékukban a legjobb hűsölni? Majdnem minden reggelemet Csőrikével töltöm, míg meg nem érkeznek a gazdáim – „szól" a látogatókhoz Puma a múzeum közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

A fekete cica azt is „elárulja", hogy egy finom falatért cserébe, közös képet is csinál a látogatókkal. A képeket nézve jogos a kérdés: ki tudna ellenállni ennek a gyönyörű koromfekete négylábúnak?