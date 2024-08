Felbőgtek a rotakapák motorjai a minap Tiszajenőn. Az említett járművekkel mérhették össze ügyességüket és gyorsaságukat a vállalkozó kedvűek. Sikeres volt a rotakapa verseny.

A rotakapa verseny egyik résztvevője. Mindenki kiválóan szerepelt

Fotó: PATO ANDREA-Tiszajenői Kalendárium

Nemcsak vezetni kellett, hanem különböző mezőgazdasági tevékenységben is meg kellett csillogtatni a felkészültségüket a versenyzőknek. Így aztán forgásra kellett bírniuk a malom szélkerekét, búzászsákot kellett cipelniük, sőt még kenyeret is kellett „sütni”. A feladatok sorában volt némi hűsítő felüdülés, amikor is a versenyzőknek időre kellett lehörpinteniük egy jó hideg sört (a KRESZ szabályok miatt, mivel vezettek, természetesen szigorúan alkoholmenteset). A délutáni megméretés kiváló hangulatban telt.

A falunapon búzaösszeöntő ünnepet is tartottak

Fotó: PATO ANDREA



Délelőtt a rendezvény keretében búzaösszeöntő- és kenyérünnepet is tartottak. A meghívott vendégek összeöntötték a búzát, majd újbúzát- és újkenyeret szenteltek. A búzaadományozó szertartás keretében okleveleket és sütőlapátokat adtak át. Kulturális műsorokat tartottak, este a zene volt főszerepben, majd tűzijátékot is láthattak az ünneplők.