Szombaton újra szabadtéri moziba várják a szászberekieket.

Szászbereken újra nyit a szabadtéri mozi. Szombaton este várják az érdeklődőket

Fotó: Szászbarát/Facebook

Július közepén már tartottak szabadtéri filmvetítést százbereki piactéren. Regős Bendegúz és a bakterház jól ismert története akkor is nagy sikert aratott, a résztvevők nagy nevetések közepette töltöttek közösen egy jó hangulatú estét. A szervezők ígérték, folytatják. Most betartják a szavukat, augusztus 24-én újra kifeszítik a filmvásznat és újabb filmet tárnak a közönség elé. Ezúttal egy szintén népszerű film, a Mamma Mia szórakoztatja a nézőket. A filmvetítés szombaton este nyolc óra körül kezdődik, de már korábban, hét órától várják az érdeklődőket, jó beszélgetésekkel lehet hangolódni. A filmben felcsendülő ABBA slágerekre pedig akár még táncolni is lehet majd. A film után mindenképpen, mert retró táncmulatsággal pecsételik meg a nyárzáró rendezvényt.