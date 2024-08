Már Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is megjelent a súlyosan fertőző bakteriális megbetegedés, a szamárköhögés, mely mára már járványszerűen terjed az országban. Ez egy cseppfertőzéssel terjedő betegség, ami köhögéssel vagy tüsszentéssel könnyen terjed.

Dr. Hoksári László szolnoki háziorvos szerint a kismamáknak nagyon fontos lenne, a krónikus betegeknek pedig ajánlott a szamárköhögés elleni védőoltás felvétele

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW archív

Gyermekkorban többször oltanak szamárköhögés ellen

– Már van lehetőségünk arra, hogy a gyanús eseteket mintavétel után elküldjük vizsgálatra. Nálam még ilyen nem fordult ez elő, de a vármegyében már diagnosztizáltak szamárköhögéses esetet – válaszolta kérdésünkre dr. Hoksári László, szolnoki háziorvos.

Mint elmondta, a gyorsan terjedő szamárköhögés ellen már évtizedekkel ezelőtt elkezdték kidolgozni a védőoltást. Magyarországon 2,3,4 és 18 hónapos korukban kapják meg a csecsemők, majd 6 éves korban, és általános iskola hatodik osztályában adják torokgyík, diftéria, tetanusz oltással kombinálva.

Nálunk igen magas, 95 százalékos a gyermekkori átoltottság, sajnos azonban a környékbeli országokból behurcolják, így el lehet kapni.

– És mint minden oltás esetében, a korral csökken a védettség a szervezetben. Egy ajánlás szerint 10 évenként újra lehetne oltani, de olyan megfigyelés is van sajnos, hogy az ismételt oltások esetében egyre hamarabb gyengül a védelem. A kisbabák azok, akik rendkívül veszélyeztetettek, ugyanis 2 hónapos korig nem kaphatják meg a védőoltást – magyarázta a szakember.

A kismamák számára különösen fontos az oltás

Mint elmondta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ nemrég bejelentette, hogy minden vármegyében megjelent a fertőzés.

Járványról még nem lehet beszélni, járványszerű terjedésről azonban igen.

Ezért lenne fontos a megelőzés a kismamák esetében.

– Amit most tenni kell az az, hogy kismamák a védőoltást a terhesség utolsó harmadában adassák be. A háziorvos is fel tudja írni, patikában kapható. Minden különösebb veszély nélkül megkaphatják a várandósok.

Ez azért jó, mert nemcsak a kismama védettsége fokozódik, hanem a baba is részesül a védelemben

– hangsúlyozta dr. Hoksári László.

Mint elmondta, a szamárköhögés tünetei kezdetben az általános vírusfertőzésekre jellemző náthás tünetekkel kezdődnek, orrfolyással, lázzal, majd három hét után átvált egy nagyon súlyos köhögésbe.