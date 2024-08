1. Még a dinnye a sláger, de már egy furcsa zöldséget is elkezdtek árulni a szolnoki piacon – videóval

Még a dinnye a sláger a szolnoki piacon. Fehérné Csiki Ágnes is sokat elad ebből a gyümölcsből, ha meleg az idő

Fotó: Nagy Balázs

Még a dinnye a sláger, de már a standokon sorakozó barackok is csalogatják a vásárlókat. A szolnoki piacon sok helyen illatozik a málna és már őszt idéző szőlőt is árulnak. S nem is gondolnánk, hiszen még csak nyár van, de már sütőtököt is lehet kapni.

2. Előbukkant hullámsírjából a két éve elsüllyedt cibaki sziget

Igazi turistacsalogató látványosággá vált a Tisza cibakházi szakaszán előbukkanó homokpad

Fotó: Mészáros János

Cibakháza területe ismét kibővült. Két éve bukkant elő először a Tiszából az a bizonyos homokpad, amely híressé tette a tiszazugi kistelepülést. Cibakháza „szigete” újra várta a látogatókat a múlt hét elején.

3. Friss fotók érkeztek a megújuló tiszaligeti fürdőről, így néz ki most a strand – galériával

A strandfürdő egyes részeinek felújítása már előrehaladott állapotban van

Forrás: Szolnok város hivatalos Facebook-oldala

A szolnoki közgyűlés egyes önkormányzati képviselői augusztus 6-án, kedden ellátogattak az újjáépülő tiszaligeti strandfürdőbe. A városatyák körbejárták a régóta újranyitásra váró létesítményt, amelyet a belső képek alapján látványosra és izgalmasra terveztek.

4. Hétfőtől jelentős forgalomkorlátozás lesz Szolnok belvárosában

Az Ady Endre úti vízhálózat-rekonstrukció első üteme a Boldog Sándor István úttól kezdődik és az Eötvös téri körforgalomig tart

Fotó: Nagy Balázs

Hosszas előkészületi munka után végre megkezdődik a várva várt vízközmű-fejlesztés Szolnokon. A kivitelezési munkák a város legproblémásabb térségében, a belvárosi Ady Endre úton indulnak el.

5. Tilosban hajtott a sínekre, a vonat elsodorta az autó utánfutóját – galériával

A balesetben érintett vonat

Fotó: Donka Ferenc

Személyvonat ütközött egy autó utánfutójának, Tiszaföldvárnál augusztus 5-én, hétfőn reggel. Információink szerint a személyvonat Szentesről Szolnokra tartott, amikor a 442-es főúton, a neki jobbról érkező autós a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott. A gépkocsi még épphogy átért, de az utánfutójának a vonat nekiütközött.