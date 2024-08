A Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 2019 nyarán nyitotta meg „Adományboltját” Szolnokon, a Várkonyi téri toronyépület földszinti helyiségében. A jótékonysági üzlet ötödik születésnapját a nyilvánosság bevonásával ünnepelte az egyesület tagsága.

Furcsa Józsefné Erzsike (balról) és munkatársai közös tortázással ünnepelték meg a szolnoki Adománybolt ötödik születésnapját

Fotó: Nagy Balázs

Furcsa Józsefné, a vármegyei szervezet elnöke, aki egyben a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége vezetője is, köszöntötte szerdán a tagságot, illetve az Adományboltot fenntartó adományozókat és az üzletbe betérő ügyfélkört.

Furcsáné Erzsike elmondta, hogy az üzletben a lakosság és a támogatók által adományozott, jó állapotban lévő holmikat árulnak a kispénzűek számára is megfizethető áron. A ruhaneműkön kívül használati- és dísztárgyakat is kínálnak. Az üzlet megváltozott munkaképességű embereknek ad munkát eladóként. A dolgozók bérét pályázati forrásból biztosítják.

– Nekünk nem meglepő, de nagyon sok jó szándékú ember van, akik tudnak és akarnak is adni. Viszont van már tapasztalatunk a másik oldalról is, akik ráadásul arrogánsak és megbízhatatlanok is. Egyébként egy külön lakást bérelünk raktározási célra, mert az üzletünk kicsi. De mindig tele van. Az Adománybolt ugyanis nem csak elárusítóhely, hanem kis közösségi térként is funkcionál. Sokan bejönnek beszélgetni, információt kérni – magyarázta Erzsike, majd munkatársaival közösen felszelték az ünnepre tálalt idei ország tortáját, egy méretes Mákvirágot, illetve további édes és sós süteménnyel kínálta kollégáit és az üzletbe betérő vendégeket.