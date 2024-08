Kinek kellene gondoznia Szolnok jeles alakjainak sírhelyét?

– A Kovács família leszármazottja szerint a városnak viszont egyéb tekintetben illő lenne gondoskodnia az egykoron Szolnok fejlődéséért hasznosan ténykedő, helytörténeti szempontból neves emberek mára elhanyagolt családi sírboltjaiért is. Így a Scheftsik és a Nerfeld família is megérdemelné a várostól a családi sírkertjeik felújítását – mondta el véleményét Sándor Iván.

A városi költségvetésnek is vannak határai, amelyek nem átléphetők

– fogalmazott Fejér Andor alpolgármester.

– Azt tudni kell, hogy a szolnoki Kőrösi úti temető a Váci Egyházmegye tulajdonában és gondozásában áll.

A létesítmény infrastruktúrájának üzemeltetése és esetleges felújítása is az egyház feladata.

– Ennek ellenére Szolnok évente közel tízmillió forintot költ a temetőjére. Az elmúlt években például utakat és kutakat újítottunk fel a városi költségvetés terhére.

– A jelenlegi beruházást hosszas egyeztetés, és még hosszabb előkészületek előzték meg. A téglakerítés mögött felszín fölötti és az alatti sírhelyek is vannak, a válaszfalra pedig több esetben a sírboltokat tulajdonló család tagjai nevével felsorolt táblát is felhelyeztek. Esetükben az örökösöket is fel kellett kutatnunk a táblák ideiglenes eltávolítása miatt, hiszen nem akartunk kegyeleti jogot és emlékeket megsérteni.

– Tavaly év végén pedig sikerült megállapodnunk az egyházzal, így a most zajló fejlesztést együttműködésben sikerült elindítanunk. A negyvenhat millió forintos összköltségből a város huszonnégy, az egyház huszonkét millió forintot vállalt fel. – magyarázta az alpolgármester.

Fejér Andor alpolgármester szerint a város nem követhet el kegyeleti jogsértést

Fotó: Mészáros Géza

Fejér Andor elmondta, hogy a kerítésrész felújítása nyár végére, ősz elejére befejeződhet. A történelmi családok sírhelyének városi gondozásáról pedig hangsúlyozta, hogy azokat elsősorban a családok tagjainak kell fenntartaniuk, és bár több jeles helyi személy nyughelyének viseli gondját Szolnok, ám mindezt csak addig teheti, míg a büdzséje engedi.