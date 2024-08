Nyomoznak a rendőrök a mobilvécében elhelyezett rejtett kamera ügyében. Nagy felháborodást keltett egy nemrégiben napvilágot látott felvétel Szolnokon. Egy helyi szórakozóhely mobilvécéjében rejtett kamerát helyeztek el. Az eset kapcsán bejelentés érkezett a Szolnoki Rendőrkapitányságra.

Eltűnt egy szolnoki lány, segítsen a rendőröknek megtalálni! A lakosság segítségét kérik a szolnoki rendőrök.

Már lehet pályázni az ösztöndíjra Jászapátin, a tanulmányi átlag is számít. A vissza nem térítendő pénzbeli támogatás mértéke fejenként havi tízezer forint, amely maximum öt tanulmányi hónapra adható. Szeptember végéig lehet pályázni az ösztöndíjra.

Már a délelőtti órákban is voltak fürdőzők a szolnoki szabadstrandon. Bár utolsó hetébe lépett a nyár, a nagy forróságban még mindig jól esik egy kis mártózás a hűs vizekben. Szolnokon a szabadstrand büfével, úszóstégekkel, és állandó vízi felügyelettel várja napközben a látogatókat.

Összetartozás ünnepe: kitüntetéseket is átadtak a vidámsággal teli jászágói falunapon. Főzőverseny, pálinkamustra, kiállítások, zenei programok és vidámság – ez jellemezte a 26. Jászágói Falunapot, melyet augusztus 24-én szombaton rendeztek meg a Kókai tér parkjában. A falu apraja-nagyja együtt ünnepelt, sőt a környékbeli településekről is érkeztek látogatók. A falunap a szórakozáson túl a helyi kitüntetések átadására is alkalmat adott.

Úgy tudni, hihetetlen dolgot tettek a sérült abonyi rendőrnőért összefogó véradók. Egy fiatal abonyi rendőrnő, Bene-Kis Gabriella életveszélyes égési sérüléseket szenvedett a közelmúltban. Széles körű összefogással próbáltak segíteni neki.

Rejtélyes élőlények árasztották el az abádszalóki fürdőt, lezárták a csúszdát is. A hőség miatt borították el az abádszalóki strand vizét rejtélyes élőlények. A csúszdát lezárta az üzemeltető.

Kátyúzás miatt hétfőn lezárták a Mária utcát Szolnokon. Kijavítják az úthibákat a szakaszon, emiatt lezárták a Mária utcát Szolnokon, hétfőn.

Új diákbérlet: októbertől már jelképes összegért buszozhatnak a tanulók Szolnokon. Október hónapra lehet először megvenni 200 forintos jelképes összegért azt az új bérletet, mellyel a szolnoki buszjáratokon utazhatnak a diákok. Az új diákbérlet nem csak a szolnoki lakhellyel rendelkező, de az itt tanuló, vidéki diákoknak is biztosítja ezt a lehetőséget. Ezzel havonta 1300 forintot spórolhatnak meg a családok.