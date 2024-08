A város drogellenes stratégiájával kapcsolatban szintén tanácsoztak, noha a célokat tekintve a tavalyi irányelvek maradtak mérvadóak. A témával kapcsolatban Töreki András képviselő is megszólalt. Úgy vélte, tizennégy év alatti fiatalokkal kapcsolatban is szükséges lenne egy mérés, amely a drog, illetve alkohol kipróbálásával, használatával kapcsolatos. Ugyanis sajnos akár a városban is tapasztalható hétvégente ennyire fiatal korosztály jelenléte az éjszakai életben.

Emellett hozzátette, leginkább

a kábítószerrel kapcsolatban a kínálatcsökkentés lenne az elsődleges stratégia

, amelyet a rendőrség igyekszik is minél hatékonyabban alkalmazni. Fürj János ezredes reagált a felvetésre, megerősítve, hogy valóban a rendőri ellenőrzés a megelőzés egyik hatékony eszköze ebben a tekintetben.