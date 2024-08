Törökszentmiklósi lány képviseli Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét a Tündérszépek szépségverseny döntőjén

Forrás: Beküldött fotó

A közeljövőben induló újabb közönségszavazáshoz is elkészültek a fotók, melyeket hamarosan mi is közzé teszünk. Közben a szeptemberi döntő is közeleg.

– Biztos mindenki szeretne első lenni, természetesen én is, de még fontosabb, hogy ez az egész egy nagyon jó emlék és tapasztalat legyen. Örülök az új kapcsolatoknak, a zsűriben is olyan szakemberek ülnek, akikkel szívesen dolgoznék a jövőben – tekintett bizakodva előre.

Zsófi a napokban megkezdi az egyetemet

A sok tanulás után, nyáron a kikapcsolódásé volt a főszerep.

– Nagyon vártam, hogy vége legyen a júniusnak. Az elmúlt hónapokban utaztunk a barátokkal, a családdal töltöttem rengeteg időt. Ha egy szóval kellene leírnom, akkor a feltöltődés illik ide igazán – mesélte a nyárról Türmer Zsófi, a Tündérszépek szépségverseny Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei döntőse.

Az utolsó hetekben már az egyetemre készül, felvették ugyanis az ELTE kommunikáció-, és médiatudomány szakára.