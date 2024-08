Megható gondolatokkal nyitották meg az estét

Elsőként Gáspár István plébános köszöntötte a résztvevőket. Ezután megkérte a jelenlévőket, hogy emeljék fel a kezüket, akik az összes vagy néhány korábbi vacsorán jelen voltak. A legtöbb kéz akkor emelkedett a magasba, amikor az elsőket kérdezte, mindez jól szemléltette, hogy az esemény évről-évre népszerűbb.

– Az esemény lényege, hogy kötetlenül együtt legyünk, jól érezzük magunkat. Mindenkit bátorítok arra, hogy ismerkedjen, beszélgessen bárkivel, hiszen a közösségépítés a vacsora fehérben célja – hangsúlyozta a plébános.

Zárásként felolvasott egy elgondolkodtató írást, amelynek lényege az életben elmulasztott illetve megélt pillanatok szembeállítása volt.

Szalay Ferenc polgármester szintén megjelent az eseményen.

– A hitélet erejét ez a rendezvény is tükrözi. A keresztény hit nélkül a világ is kevesebb, erről a térről a mi üzenetünk is ez – fogalmazott a városvezető. Továbbá hangsúlyozta, Szolnokon igenis van ereje és jövője a hitéletnek.